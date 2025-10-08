عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی گوله – گندمان در بوکان آغاز شد
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان بوکان از آغاز عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی گوله – گندمان (قطعه سوم) خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
؛سهیل خسروی رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان بوکان از آغاز عملیات بهسازی و آسفالت راه روستایی گوله – گندمان (قطعه سوم) خبر داد و گفت: این پروژه با هدف ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت تردد و تسهیل دسترسی روستاییان به مراکز خدماتی آغاز شده است.
سهیل خسروی افزود: پروژه مذکور به طول ۴.۵ کیلومتر و با اعتبار اولیه ۲۸۸ میلیارد ریال در دست اجراست و کارفرمایی آن را ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای استان آذربایجانغربی بر عهده دارد.
خسروی با اشاره به نقش مهم این مسیر در منطقه اظهار داشت: این محور بخشی از مسیر ارتباطی بوکان – سردشت است و تکمیل آن نقش مهمی در اتصال دو شهرستان، سهولت تردد شهروندان و تسهیل حملونقل کالا و مسافر خواهد داشت.
رئیس اداره راهداری بوکان اضافه کرد: با پیگیریها و حمایتهای دکتر عثمانی نماینده محترم مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی، دکتر صنعتی فرماندار شهرستان و دکتر شکری مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان، این پروژه در فهرست طرحهای فعال شهرستان قرار گرفته و اجرای آن با جدیت در حال پیگیری است.
به گفته خسروی، در حال حاضر عملیات خاکبرداری و ترانشهبرداری به مراحل پایانی خود رسیده و زیرسازی مسیر به زودی آغاز خواهد شد.
وی گفت: با بهرهبرداری از این پروژه، دسترسی روستاهای مسیر به مراکز شهری تسهیل شده، ایمنی جادهای افزایش و زمان سفر کاهش مییابد. همچنین آسفالت مسیر، زمینه را برای بهبود حملونقل محصولات کشاورزی و رونق اقتصادی روستاهای منطقه فراهم میکند.