آخرین وضعیت طرح ملی هوش مصنوعی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶- ۲۳:۱۰
مجلس با قانونگذاری در هوش مصنوعی،عقب‌ماندگی فناورانه را جبران می‌کند

طرح ملی هوش مصنوعی تا دو هفته آینده به شورای نگهبان ارسال می‌شود

طرح ملی هوش مصنوعی بررسی می‌شود

برچسب ها: هوش مصنوعی ، مجلس شورای اسلامی
