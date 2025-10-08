امروز: -
زنجیره مس در مسیر خودکفایی

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۷/۱۶- ۲۳:۳۶
ذخیره ۳۴ میلیون و ۶۹۱ هزار تنی مس در معادن خراسان جنوبی

حمایت شرکت مس از ایجاد شهرک مس در آذربایجان شرقی

تولید یک سوم سیم و کابل کشور در استان زنجان

راه اندازی ۱۷ معدن جدید در خراسان جنوبی

معادن طلا، مس و نقره؛ فرصتی برای رونق تولید و اشتغال

اشتغالزایی حدود سه هزار نفری در مجتمع مس درخشان

برچسب ها: تولید مس ، معدن مس ، استخراج مس
