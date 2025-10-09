مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش، از تدوین منشور اخلاقی فعالان گردشگری جزیره خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، عالمه خسروی با اشاره به ضرورت توجه به اخلاق حرفه‌ای در صنعت گردشگری، گفت: با توجه به شرایط صنعت گردشگری و چالش‌های منطقه‌ای و جهانی با نگاهی مسئولانه و آینده‌نگر، منشوری جامعی از اصول اخلاقی و رفتاری را برای فعالان گردشگری تدوین کنیم.

او افزود: این منشور نه‌تنها استاندارد‌های حرفه‌ای خدمات را ارتقا می‌دهد، بلکه بر حفظ شأن و کرامت انسانی گردشگران تأکید دارد و تجربه‌ای خوشایند، ایمن و خاطره‌انگیز از سفر به کیش را تضمین می‌کند.

مدیر توسعه گردشگری و میراث فرهنگی معاونت گردشگری سازمان منطقه آزاد کیش با اشاره به نقش این منشور در تقویت هویت برند گردشگری جزیره افزود: کیش باید در ذهن گردشگران، نماد احترام، تخصص و تعامل انسانی باشد.

خسروی گفت: منشور اخلاقی ما با مشارکت فعالان حوزه گردشگری و بهره‌گیری از تجربیات بین‌المللی تدوین شده است تا با همسویی با ارزش‌های فرهنگی و اجتماعی ایران، پاسخ‌گوی نیاز‌ها و انتظارات گردشگران داخلی و خارجی نیز باشد.

او افزود: امیدواریم با اجرای این منشور، شاهد تحولی پایدار در رفتار حرفه‌ای فعالان گردشگری و افزایش رضایتمندی گردشگران باشیم؛ چرا که توسعه گردشگری پایدار بدون اخلاق حرفه‌ای و احترام متقابل ممکن نیست.