تیم فوتبال عربستان در مرحله پایانی رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ برابر اندونزی به پیروزی رسید تا یک گام به جام جهانی نزدیک شود.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، مرحله چهارم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در منطقه آسیا چهارشنبه شب با برگزاری نخستین بازی گروه دوم پیگیری شد.

مرحله پایانی انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶ در دو گروه سه تیمی برگزار می‌شود که تیم‌های قطر، عمان و امارات در گروه اول و عربستان، اندونزی و عراق در گروه دوم قرار گرفته‌اند.

پس از انجام بازی‌های دوره‌ای این تیم‌ها، تیم‌های صدرنشین به صورت مستقیم راهی جام جهانی می‌شوند. تیم‌های دوم گروه اول و دوم به صورت رفت و برگشت با هم بازی می‌کنند و تیم برنده راهی پلی‌آف نهایی خواهد شد.

در بازی‌های گروه دوم که تیم‌های عربستان، عراق و اندونزی قرار دارند، از ساعت ۲۰:۴۵ امشب، تیم‌های عربستان و اندونزی به مصاف هم رفتند.

عربستان که در این دیدار یک بر صفر عقب افتاده بود، در نهایت موفق شد با نتیجه ۳ بر ۲ اندونزی را شکست دهد و گام نخست را با برد بردارد. محمد کانو در دقیقه ۳+۹۰ با دریافت دومین کارت زرد از بازی اخراج شد تا عربستان بازی را ۱۰ نفره به پایان برساند.

در دیگر بازی این گروه شنبه‌شب (۱۹ مهر) تیم‌های عراق و اندونزی با هم بازی می‌کنند. در بازی پایانی این گروه هم سه‌شنبه‌شب آینده (۲۲ مهر) عربستان با عراق رو‌به‌رو می‌شود.