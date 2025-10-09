بارسلونا به نماینده رژیم صهیونیستی اجازۀ تمرین نداد
پس از تجمع مردم بارسلونا به درخواست پپ گواردیولا، تیم بسکتبال شهر هم موضعی جنجالی علیه رژیم اشغلگر قدس گرفت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در ادامه مواضع سیاسی و اجتماعی اخیر در شهر بارسلونا، باشگاه بسکتبال این شهر با درخواست نماینده رپیم صهیونیستی برای برگزاری تمرین در سالن معروف پالائو بلوگرانا (محل برگزاری بازیهای تیم بسکتبال بارسا) مخالفت کرد.
به گزارش شبکهی رادیو کاتالونیا، نماینده رژیم صهیونیستی قصد داشت روز چهارشنبه، ۱۵ اکتبر، در این سالن تمرین کند تا برای دیدار شب همان روز مقابل منرسا در رقابتهای یوروکاپ آماده شود. اما باشگاه بارسلونا بهطور رسمی این درخواست را رد کرد و به نماینده رژیم کودک کش اجازه استفاده از سالن خانگی خود را نداد.
این تصمیم در فضایی پرتنش و سیاسی گرفته شده است؛ چرا که در هفتههای اخیر موج گستردهای از اعتراضات علیه اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه در کاتالونیا شکل گرفته است. بسیاری از نهادهای شهری و ورزشی بارسلونا نیز با اعلام همبستگی با مردم فلسطین، از هرگونه همکاری یا میزبانی از تیمهای رژیم اشغالگر قدس خودداری میکنند.
در همین راستا، پپ گواردیولا، سرمربی پیشین بارسلونا و یکی از چهرههای نمادین کاتالونیا، نیز اخیراً مردم را به تجمع اعتراضی در حمایت از فلسطین فراخوانده بود. این فراخوان بازتاب گستردهای در رسانههای اسپانیا داشت.
در همین حال، دیدار نماینده رژیم صهیونیستی و منرسا در تاریخ ۱۵ اکتبر از سوی مقامات ورزشی اسپانیا بهعنوان بازی پرخطر اعلام شده است. دلیل این تصمیم، برنامهریزی هواداران منرسا برای برگزاری تظاهرات اعتراضی علیه تیم رژیم صهیونیستی است؛ تظاهراتی که قرار است ۴ ساعت پیش از آغاز بازی برگزار شود.