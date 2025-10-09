معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان گفت: حضور حدود ۱۰۰ هزار نفری در سومین المپیاد ملی جام پرچم باتوجه به ظرفیت‌های روستایی پیش‌بینی می‌شود در سال آینده به ۵۰۰ هزار نفر افزایش پیدا کند.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمدحسین حسنخانی شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاحیه سومین «المپیاد جام پرچم» در بیت تاریخی امام راحل در خمین، افزود: ۲۰ درصد از جمعیت کشور ساکن روستا هستند و شرکتکنندگان در این المپیاد ورزشی که مختص روستاییان و عشایر است باید افزایش پیدا کند.

وی ادامه داد: مفتخرم به اینکه در روز ملی و بین المللی روستا و عشایر در شهری که مزین و منور است به نام بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در کنار فرزندان عزیز دانش آموزان ورزشکاران دختران و پسران عزیز خودم حضور دارم.

حجت‌الاسلام حسنخانی اظهار کرد: افتخار بزرگ‌تری که نصیب همه ما شد این است که میهمان ویژه سومین المپیاد پرچم ما دردانه بیت امام یادگار عزیز و فرهیخته و دانشمند امام عزیزمان جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای سید علی خمینی حضور دارند.

وی افزود: پرچم به عنوان هویت ملی هر سرزمینی است، اما در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همانطور که نماینده شهرستان خمین اشاره کردند رنگ‌های زیبای پرچم کشورمان هر کدام حاوی یک مفهوم بلند و متعالی است و اضافه بر آن، این پرچم مزین به اسم ذات باری تعالی الله و کلمة الله است.

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: مدیران ورزش به خصوص شخص وزیر محترم جناب آقای دکتر دنیا مالی تاکید ویژه‌ای بر گسترش ورزش همگانی دارد و مقام معظم رهبری به درستی و با استفاده از کلماتی که عمق مفهوم را بر ما برساند امروز تاکید دارند بر اینکه ورزش یک ضرورت است.

حجت‌الاسلام حسنخانی بیان کرد: حتی در اوج جنگ و شروع جنگ در سال ۵۹ وقتی با توجه به مشکلاتی که در داخل کشور بود و دشمن به سرزمین ایران حمله کرده بود بعضی‌ها می‌گفتند باید بساط ورزش را جمع کرد.

وی یادآور شد: اگر یک ورزشکار به معنای واقعی کلمه هم در بعد جسمانی و هم در تمام ابعاد دیگر که روحانیت هست ورزش و سختی را تحمل کند دچار معصیت نمی‌شود و امروز جامعه ورزش ما نشان داد در هر شرایطی پیش قراول عرصه دفاع از امام و آرمان‌های امام و انقلاب اسلامی است.

معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: در دوران هشت ساله جنگ ورزشکاران قهرمان ما در جبهه‌های جنگ حضور پیدا کردند و وظیفه اهتزاز پرچم رو در عرصه جنگ با دشمن در مسابقات مهم و عرصه‌های ملی و بین المللی و المپیک امروز شاهد هستیم که غرور ملی ۹۰ میلیون ایرانی را به وجد می‌آورند.

حجت الاسلام حسنخانی گفت: شهیدان را با پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران کفن کردند و امروز قهرمانان ما با کسب مدال طلا اولین کاری که می‌کنند ادای احترام به پرچم به نماد هویت ملی خودشان است.

وی افزود: توسعه ورزش در مناطق روستایی که محروم از امکانات ورزشی هستند موجب شناسایی استعداد‌های ورزش می‌شود.

رییس مجمع نمایندگان استان مرکزی نیز گفت: رنگ سبز پرچم جمهوری اسلامی نماد اسلام آبادانی و آرمان‌ها و مهدویت است و رنگ سفیدش نشانه صلح و آرامش و رنگ سرخ و قرمزش هم نشانگر نماد رشادت و دلاوری صلابت و پایداری است.

محمد بیات ادامه داد: پرچم مزین به ۲۲ کلمه اسم جلال الله است و در جمهوری اسلامی پرچم نشانگر و نماد قدمت، اعتقاد، باور، هویت و شرف است و اقتداری که در آن نظم و روحیه پیروزی مستتر است که مصداق عینی آن را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیدیم.

وی اظهار کرد: آنچه موجب پیروزی ما بر دشمن می‌شود، داشتن وحدت کلمه است و اگر این کلمه وحدت را تمامی کشور‌های حاشیه خلیج فارس هم معتقد بودند، امروز غزه این وضعیت را نداشت.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی نیز در این آیین گفت: امروز در این مکان مقدس شاهد آغاز رویدادی هستیم که نامش با یکی از والاترین و مقدس‌ترین نماد‌های این سرزمین پیوند خورده است چراکه پرچم تنها یک نشانه رسمی نیست و هویت، ایمان و فداکاری است.

محمد مرادی با اشاره به اینکه رنگ‌های این پرچم هر یک نشانی از عظمت ملت ایران است، افزود: رنگ سبز نشانه ایمان و رنگ سفید نماد صلح و پاکی و رنگ سرخ یادآور خون پاک شهیدانی است که برای سربلندی این مرز و بوم عزیزترین داشته خود یعنی جانشان را نثار کردند.

وی اظهار کرد: پرچم ما خلاصه تاریخ ایثار و مقاومت این سرزمین است و چه زیباست که امروز جوانان ما در قالب این المپیاد ورزشی به نام پرچم رقابت می‌کنند و فراتر از نتیجه از حرکت فرهنگی اجتماعی و ملی برای ترویج ورزش افزایش نشاط کاهش کم تحرکی و شناسایی استعداد‌های برتر در نقاط مختلف این کشور است.

مدیرکل ورزش و جوانان استان مرکزی بیان کرد: این رویداد فرصتی است تا جوانان ما در کنار رقابت ورزشی وفاداری به میهن، احترام به ارزش‌های انقلاب اسلامی و روحیه جمعی و پهلوانی را تمرین کنند و برگزاری این آیین در زادگاه امام راحل یادآور آن است که ریشه‌های ایمان هویت و خودباوری ملت ما از همین خاک برخاسته است و خمین خاستگاه اندیشه‌ای شد که مسیر تاریخ ایران را تغییر داد.