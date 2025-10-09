پخش زنده
معاون اقتصادی وزیر کشور: آبادان حلقه اتصال ایران و عراق است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: آبادان دارای ظرفیتهای بالقوهای است که برای توسعه اقتصادی باید بهصورت شبکهای در کنار هم قرار گیرند.
مهدی دوستی در نشست با فعالان اقتصادی آبادان در فرمانداری این شهرستان اظهار کرد: هر استان و منطقه ظرفیتهای خاص خود را دارد و اگر این ظرفیتها بهصورت شبکهای در کنار هم قرار گیرند، میتوان شاهد رشد اقتصادی در سطح ملی بود.
وی افزود: آبادان بهعنوان شهری با موقعیت جغرافیایی ویژه و هممرز با کشور عراق، نقش مهمی در تقویت پیوندهای اقتصادی و فرهنگی منطقهای ایفا میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور گفت: آبادان با داشتن نفت، رودخانه، صنایع و کشاورزی ظرفیتهای بالقوهای دارد که در کمتر شهری در دنیا چنین توانمندیهایی دیده میشود و باید این ظرفیتها اولویتبندی شوند تا از آنها در راستای توسعه اقتصادی استفاده شود.
دوستی تصریح کرد: مهمترین مسأله آبادان زیست شهری است و باید نیروی انسانی در این شهر حفظ شود؛ همچنین هماهنگی میان همه ظرفیتها برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی ضروری است.
وی ادامه داد: آبادان میتواند بهعنوان حلقه اتصال ایران و کشور عراق در مسیر توسعه اقتصادی منطقهای نقشآفرین باشد.
دوستی بیان کرد: در حوزه گردشگری آبی و دریایی آمادگی داریم تسهیلات لازم را ارائه دهیم و از طرحهای مرتبط حمایت قاطع خواهیم کرد.
وی توسعه را زمینهساز امنیت در منطقه و کشور دانست و گفت: اگر در حوزههای مختلف از جمله اقتصاد توسعه نداشته باشیم، دچار چالشهای امنیتی خواهیم شد.
دوستی با اشاره به اینکه عراق مقصد تجاری مناسبی برای تولیدات استان خوزستان است، افزود: برای همکاری مشترک اقتصادی با عراق باید برنامهریزی اصولی و منسجمی انجام شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقهای وزارت کشور با تأکید بر اینکه سیاست دولت حمایت از طرحهای توسعهمحور در استانهاست، گفت: وزارت کشور آمادگی دارد در تمامی زمینهها از جمله سرمایهگذاری، توسعه زیرساختها، تجارت مرزی و دیپلماسی اقتصادی، همکاری لازم را با استانداریها داشته باشد.
شهردار آبادان نیز در این نشست بر توسعه صنعت گردشگری تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساختهای شهری و گردشگری میتواند زمینهساز رونق اقتصادی این شهرستان باشد و بر همین اساس، احداث بازار مدرن ماهی در دستور کار شهرداری قرار گرفته است.