رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به منظور شرکت در سی و دومین اجلاس سراسری نماز، ساعتی پیش وارد فرودگاه رشت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان، محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر و زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور با استقبال هادی حق‌شناس استاندار گیلان ساعتی پیش به منظور شرکت در چند نشست و بازدید از چند پروژه وارد رشت مرکز استان گیلان شدند.

رئیس دفتر و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور در جریان این سفر، علاوه بر بازدید از برخی پروژه‌های عمرانی، در سی و دومین اجلاس سراسری نماز و نیز نهضت عدالت آموزشی با مشارکت مردم شرکت خواهند کرد.