به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ رئیس کل دادگستری استان در آیین آغاز به کار این مرکز حمایتی در دهلران گفت: مرکز شوق زندگی با هدف مداخله در آسیب‌های اجتماعی و حمایت از کودکان و نوجوانان در معرض آسیب؛ شامل فرزندان خانواده‌های متأثر از طلاق، اعتیاد، کودکان بی سرپرست و بد سرپرست و نیز ایجاد زمینه تحصیل برای کودکانی که به کار گمارده می‌شوند، ایجاد شده است.

«عمران علی‌محمدی» با اشاره به نقش فعال دادستان

در این مرکز به عنوان مدعی العموم، افزود: همه نهاد‌های مسئول؛ از جمله بهزیستی، کمیته امداد، دانشگاه علوم پزشکی، دادگستری و شرکت‌های دارای مسئولیت اجتماعی باید برای تحقق اهداف این طرح مشارکت کنند.