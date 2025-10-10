پخش زنده
در بازرسی از یک محل، ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۲میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال کشف شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان از کشف و توقیف ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز در بجنورد خبر داد و گفت: مأموران پلیس امنیت اقتصادی در پی کسب اخبار و اطلاعات مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج رمزارز در یکی از نقاط بجنورد، موضوع را بهصورت ویژه در دستور کار قرار دادند.
سرهنگ مهدی حصاری افزود: در بازرسی از محل مورد نظر، ۴ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف شد که طبق برآورد کارشناسان، ارزش ریالی آنها بیش از ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال است.
وی گفت: مصرف برق این ماینرها معادل مصرف روزانه ۸۰ خانوار بود که موجب آسیب جدی به شبکه توزیع برق منطقه میشد.
سرهنگ حصاری گفت: پلیس امنیت اقتصادی با هدف حفظ منابع انرژی و مقابله با جرایم اقتصادی، طرحهای نظارتی خود را بهصورت مستمر ادامه خواهد داد.