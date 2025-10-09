آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل از توافق برقراری آتش بس در غزه استقبال کرد و خواستار پایبندی همه طرف‌ها به طور کامل به مفاد توافق و برقراری آتش بس دائمی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل چهارشنبه شب به وقت محلی درباره توافق میان اسرائیل و حماس در مرحله اول برای برقراری آتش بس در غزه و آزادی اسرا گفت: من از اعلام توافق برای برقراری آتش‌بس و آزادی گروگان‌ها در غزه، بر اساس پیشنهاد ارائه شده توسط دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا استقبال و از تلاش‌های دیپلماتیک ایالات متحده، قطر، مصر و ترکیه در میانجیگری برای پیشبرد این توافق حیاتی قدردانی می‌کنم.

گوترش تاکید کرد: من از همه طرف‌های ذینفع می‌خواهم که به طور کامل به مفاد توافق پایبند باشند. همه گروگان‌ها باید به شیوه‌ای محترمانه آزاد شوند. آتش‌بس دائمی باید برقرار شود. جنگ باید یک بار برای همیشه متوقف شود. ورود فوری و بدون مانع کمک‌های بشردوستانه و مواد تجاری ضروری به غزه باید تضمین شود. رنج باید پایان یابد.

دبیرکل سازمان ملل تصریح کرد: سازمان ملل متحد از اجرای کامل توافق حمایت خواهد کرد و ارائه کمک‌های بشردوستانه پایدار و اصولی را افزایش خواهد داد و ما تلاش‌های مربوط به بهبود و بازسازی در غزه را پیش خواهیم برد. من از همه ذینفعان می‌خواهم که از این فرصت مهم برای ایجاد یک مسیر سیاسی معتبر در جهت پایان دادن به اشغال، به رسمیت شناختن حق تعیین سرنوشت مردم فلسطین، که منجر به یک راه حل دو کشوری می‌شود تا اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها بتوانند در صلح و امنیت زندگی کنند، استفاده کنند.

دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در پی مذاکرات میان حماس و اسرائیل در شرم الشیخ مصر شامگاه چهارشنبه به وقت محلی ۸ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ اعلام کرد: «با افتخار اعلام می‌کنم که اسرائیل و حماس هر دو مرحله اول طرح صلح ما را امضا کرده‌اند. این به آن معناست که همه گروگان‌ها (اسرا) به‌زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل به‌عنوان اولین گام‌ها به‌سوی صلحی قدرتمند، پایدار و همیشگی، نیرو‌های خود را تا خطی توافق‌شده عقب خواهد کشید. همه طرف‌ها به‌طور عادلانه مورد رفتار قرار خواهند گرفت.»

رئیس جمهوری آمریکا افزود: «این روزی بزرگ برای جهان عرب و اسلام، اسرائیل، تمامی کشور‌های همسایه و ایالات متحده آمریکا است. ما همچنین از میانجی‌گران قطر، مصر و ترکیه که با ما همکاری کردند تا این رویداد تاریخی و بی‌سابقه به وقوع بپیوندد، تشکر می‌کنیم. خوشا به حال صلح‌آفرینان!»

رئیس جمهوری آمریکا ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۵ برابر با ۷ مهر ۱۴۰۴ در نشست خبری مشترکی با نتانیاهو از طرح ۲۰ بندی خود برای آتش‌بس در غزه رونمایی کرد. با آنکه طرح ۲۰ بندی ترامپ هدف خود را پایان جنگ غزه و بازسازی این منطقه معرفی می‌کند، اما مخالفان در سطوح مختلف، از گروه‌های فلسطینی گرفته تا نهاد‌های حقوق بشری و حتی تحلیلگران غربی، انتقاد‌های جدی نسبت به این طرح دارند.

جنبش فلسطینی مقاومت اسلامی (حماس) سوم اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۱ مهر ۱۴۰۴ در پاسخ به طرح آتش‌بس ترامپ، با توقف کامل جنگ، تبادل اسرا و اداره مستقل غزه موافقت کرد و خواستار بررسی مسائل آینده غزه در چارچوب منافع ملی فلسطینی شد و گفت که این پاسخ پس از مشورت‌های گسترده داخلی و با گروه‌های فلسطینی و واسطه‌های منطقه‌ای تنظیم شده و شامل موافقت مشروط با برخی بند‌های طرح و درخواست برای بررسی جمعی مسائل مربوط به آینده غزه و حقوق ملت فلسطین است.

مذاکرات غیر مستقیم هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه ۶ اکتبر ۲۰۲۵ برابر با ۱۴ مهر ۱۴۰۴ آغاز شد و نمایندگانی از آمریکا از جمله استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در خاورمیانه و جرد کوشنر داماد دونالد ترامپ به این مذاکرات پیوستند.

اسرائیل با حمایت آمریکا از هفتم اکتبر ۲۰۲۳ (۱۵ مهر ۱۴۰۲) در پی عملیات نظامی گروه‌های مقاومت فلسطین به رهبری حماس، جنگ علیه ساکنان نوار غزه به راه انداخت که بر اثر آن، علاوه بر ویرانی‌های عظیم و قحطی مرگبار، بیش از ۶۶ هزار فلسطینی شهید شده‌اند. تل آویو با حمایت واشنگتن و نادیده گرفتن قطعنامه‌های سازمان ملل برای توقف فوری جنگ و دستورات دیوان بین المللی دادگستری برای اتخاذ تدابیری جهت جلوگیری از اقدامات نسل کشی و بهبود وضعیت فاجعه بار انسانی در نوار غزه تاکنون به حملات خود ادامه داده است.