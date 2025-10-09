پخش زنده
هیئتی از شرکت روساتم با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و درباره محورهای گوناگون بهویژه در حوزه رآکتورهای کوچکمقیاس گفتوگو و تبادل نظر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، هیئتی روسی به سرپرستی نیکلای اسپاسکی معاون بینالملل شرکت دولتی «روساتم» روز چهارشنبه به تهران سفر کرد و مذاکرات مفصلی در زمینههای مختلف هستهای از جمله توسعه همکاریها در حوزه رآکتورهای کوچکمقیاس و ساخت رآکتورهای قدرت ۱۲۵۰ مگاواتی با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران انجام شد.
در پی سفر هفته گذشته محمد اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی به روسیه و دیدارهای وی با مقامات ارشد آن کشور، دو سند همکاری در زمینه رآکتورهای کوچکمقیاس (SMR) و پروژه نیروگاههای برق اتمی ایران – هرمز، شامل چهار رآکتور ۱۲۵۰ مگاواتی با ارزشی بالغ بر ۲۵ میلیارد دلار به امضا رسید. این پروژهها از جایگاه راهبردی و اقتصادی ویژهای در همکاریهای دوجانبه برخوردارند.
در پی این توافقها، هیئتی از شرکت روساتم با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران دیدار و درباره محورهای گوناگون بهویژه در حوزه رآکتورهای کوچکمقیاس و رآکتورهای قدرت ۱۲۵۰ مگاواتی، گفتوگو و تبادل نظر کردند. توافقهای جدید زمینه را برای گسترش هرچه بیشتر همکاریهای مشترک به ویژه در حوزه طراحی و ساخت رآکتورهای پیشرفته بیش از گذشته فراهم میکند.
در جریان این سفر، اسپاسکی با اسلامی معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز دیدار و گفتوگو کرد.
دو طرف ضمن بررسی روند همکاریهای جاری در حوزه هستهای، بر ضرورت تسریع اجرای پروژههای مشترک تأکید کردند. همچنین مقرر شد سفر آلکسی لیخاچف مدیرعامل شرکت دولتی روساتم در آینده نزدیک به ایران انجام شود تا علاوه بر پیگیری موضوعات توافقشده، از نزدیک در جریان روند پیشرفت ساخت واحدهای دو و سه نیروگاه اتمی بوشهر قرار گیرد.
در روزهای اخیر توافقنامه جامع مشارکت استراتژیک بین جمهوری اسلامی ایران و فدراسیون روسیه، پس از تصویب در مجلس دومای روسیه لازمالاجرا شده است. بر اساس این توافقنامه، دو کشور در حوزههای استراتژیک، همکاریهای گسترده و بلندمدتی خواهند داشت.
ماده ۲۳ این توافقنامه بهطور خاص به همکاری در زمینه رآکتورهای هستهای اختصاص دارد. بر پایه این ماده، دو کشور با تکیه بر روابط راهبردی خود، برنامهای جامع برای توسعه فناوریهای هستهای و استفاده صلحآمیز از انرژی اتمی را دنبال خواهند کرد.