به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه اختتامیه سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان با تأکید بر ضرورت تقویت سینمای کودک و نوجوان گفت: ما برنامه‌های مشخصی برای کیفی‌سازی فیلم‌های کودک و نوجوان داریم و تلاش می‌کنیم این فیلم‌ها در طول سال بیشتر و بهتر دیده شوند.

سید عباس صالحی در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره تغییرات احتمالی در معاونت سینمایی و وضعیت سازمان سینمایی کودک و نوجوان، گفت: در این حوزه پیگیر هستیم و باتوجه‌به تحولات اخیر، تلاش می‌کنیم ادامه کار و پیشرفت سینمای کودک را تضمین کنیم.

وی تاکید کرد: کیفی‌سازی فیلم‌های کودک و نوجوان به چند عامل بستگی دارد. اول تقویت فیلمنامه‌ها، دوم شناخت دقیق کودک امروز که تفاوت‌های قابل‌توجهی با کودکان دهه ۶۰ و ۷۰ دارد و سوم حمایت‌های مناسب اقتصادی و پشتیبانی‌های لازم ترکیب این عوامل می‌تواند به بهبود کیفیت آثار کمک کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تفاوت‌های کودک عصر دیجیتال با نسل‌های قبلی گفت: کارگردانان و فیلمنامه‌نویسان باید کودک امروز را بشناسند تا بتوانند ارتباط مؤثر با مخاطب برقرار کنند.

سید عباس صالحی درباره برگزاری جشنواره فیلم‌های کودکان و نوجوانان در اصفهان نیز تاکید کرد: اصفهان ظرفیت و تجربه بسیار خوبی در این زمینه دارد و ما در حال رایزنی با استانداری و شهرداری برای تثبیت دبیرخانه جشنواره و ایجاد تفاهم‌نامه‌ای دائمی هستیم.

وی در پاسخ به سؤالی درباره جشنواره جهانی فیلم‌های کودک که قرار است در شیراز برگزار شود، گفت: برگزاری این جشنواره به‌صورت دوره‌ای در استان‌های مختلف برنامه‌ریزی شده و امسال شیراز میزبان این رویداد است. هدف این است که فرصت‌های جدیدی برای حوزه هنر و به‌ویژه سینمای کودک در استان‌های مختلف ایجاد شود.

صالحی درباره وضعیت فعلی سینمای کودک و نوجوان تاکید کرد: با رونق دهه ۶۰ و ۷۰ فاصله داریم و این مسئله دلایل متعددی دارد، اما درعین‌حال فیلم‌های خوبی هم عرضه شده که نشان‌دهنده پتانسیل بالای این حوزه است.