به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از تارنمای خبری‌ای اف‌ای، مادورو در دیدار با سفرای کشور‌های متحد ونزوئلا از جمله روسیه، چین، کوبا در این کشور گفت: ۲ سال از آغاز تهاجم نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی با هدف نابودی کامل نوار غزه گذشته است.

وی همچنین با اعلام همبستگی کامل ملت و دولت ونزوئلا با ملت فلسطین، تأکید کرد: این ملت دیر یا زود پیروز خواهد شد.

رئیس‌جمهور ونزوئلا در ادامه با بیان اینکه فلسطین بی‌تردید آرمان بزرگ بشریت در برابر وحشیگری، سلطه‌جویی، صهیونیسم و فاشیسم نوین است، افزود: ما پرچم فلسطین را با افتخار در خیابان‌های کراچی، مادرید، نیویورک، بوئنوس آیرس، مکزیکوسیتی، کاراکاس و ماراکایبو حمل می‌کنیم.

بنابر این گزارش ، ایوان گیل پینتو وزیر خارجه ونزوئلا پیشتر با تکرار موضع این کشور در حمایت از فلسطین، نخست وزیر رژیم صهیونیستی را «جنایتکار جنگی و قاتل زنجیره‌ای» توصیف کرده بود که «همچنان مصمم به خرابکاری» در تلاش‌های صلح است.

گیل در کانال تلگرام خود نوشت: بنیامین نتانیاهو، جنایتکار جنگی و قاتل زنجیره‌ای، همچنان مصمم به خرابکاری در تلاش‌های صلحی است که مورد حمایت کشور‌های عرب و مسلمان بوده و حماس به آن پاسخ مثبت داده است.

وی به نمایندگی از دولت ونزوئلا، خواستار آن شد که به همه حقوق مردم فلسطین احترام گذاشته و بازگشت امن آنها به سرزمین‌های متعلق به آنها، با پیشبرد یک روند صلح قطعی، مجاز شمرده شود.

دولت ونزوئلا همچنین به تازگی در بیانیه‌ای، «دزدی دریایی» رژیم صهیونیستی و توقیف ناوگان بشردوستانه «الصمود» را محکوم کرد.