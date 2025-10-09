به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ رئیس دفتر رئیس جمهور به همراه استاندار و جمعی از مسوولان با قرائت فاتحه و نثار گل، یاد و خاطره شهیدان را گرامی داشتند و بر تداوم فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تأکید کردند.

بامداد امروز رئیس دفتر رئیس جمهور و معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور به منظور شرکت در سی و دومین اجلاس سراسری نماز، برگزاری نشست عدالت آموزشی و بازدید از چند پروژه عمرانی و خدماتی به گیلان آمدند .