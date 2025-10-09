پخش زنده
در هفدهمین روز متوالی آلودگی هوا در اصفهان، شهرقهجاورستان برمدار بنفش آلودگی است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان بر اساس دادههای ۱۴ ایستگاه سنجش فعال در ۲۴ ساعت منتهی به هفت صبح روز پنج شنبه هفدهم مهر با میانگین ۱۳۴ AQI برای هفدهمین روز پیاپی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس است.
بر اساس دادههای سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیطزیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلانشهر امروز در شهرقهجاورستان با ۲۲۹ IAQI بسیار ناسالم و بر مدار بنفش آلودگی است.
همچنین شاخص هوای اصفهان در ایستگاههای کاوه با ۱۵۱، کردآباد ۱۶۹، فرشادی ۱۵۱، رهنان ۱۶۰، دانشگاه صنعتی ۱۵۳، خرازی با ۱۵۲، ۲۵ آبان و پروین ۱۵۴ همچنین شهرخمینی شهر با ۱۵۹ AOI در وضعیت قابل قبول است.
امروز همچنین شاخص هوا در ایستگاههای پارک زمزم با ۱۱۹، فیض با ۱۱۸، زینبیه با ۱۱۲ وشهر زرین شهر با ۱۱۴ AOI در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس، اما این شاخص در ایستگاههای بیمارستان صاحب الزمان شهرضا با ۵۶، رودکی ۸۷، هزار جریب با ۸۷، سپاهان شهر با ۸۹ و شهرهای شاهین شهر با ۸۳، کاشان ۷۹، مبارکه با ۹۵ ونجف آباد با ۹۱ AOI در وضعیت قابل قبول و به رنگ زرد است.
اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که تا روز شنبه ۱۹ مهر، مناطق مرکزی استان شامل کاشان، لنجان (زرینشهر)، مبارکه، شاهینشهر و میمه، نجفآباد و شهر اصفهان تحت تأثیر غبارآلودگی، افزایش غلظت آلایندهها، کاهش دید و کیفیت هوا قرار خواهند گرفت.
بنا بر اطلاعیه اداره کل هواشناسی اصفهان، این شرایط میتواند به هوای ناسالم برای گروههای حساس و در صورت کنترل نشدن منابع آلاینده، گاهی به هوای ناسالم برای همه گروهها، بهویژه در نواحی پرتردد و صنعتی منجر شود.
هواشناسی اصفهان توصیه کرده است که ترددهای غیرضروری، بهویژه برای کودکان، سالمندان و افراد دارای بیماریهای قلبی و تنفسی کاهش یابد و از ناوگان حملونقل عمومی استفاده شود و ارگانهای مرتبط تدابیر پیشگیرانه را به کار گیرند.
شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروههای حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.
این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO)، اُزن (O ۳)، دی اکسید نیتروژن (NO ۲)، دی اکسید گوگرد (SO ۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاههای پایش هوا، ثبت میشود.
شاخص کیفی هوا (Air Quality Index) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق (ذرات کوچکتر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچکتر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل میکند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش میدهد.