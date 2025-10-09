به گزارش خبرگزاری صداوسیما بنا بر اعلام سازمان هواشناسی،امروز از بعدازظهر در جنوب استان‌های سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات شمال و شرق هرمزگان رگبار و رعدوبرق پراکنده، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک رخ خواهد داد.

فردا برای استان‌های ساحلی دریای خزر، بارش باران و در اردبیل و شمال استان‌های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی بارش پراکنده و رگبارورعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

یکشنبه برای غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد و از بعدازظهر با ورود سامانه بارشی به کشور در استان‌های واقع در شمال غرب کشور افزایش ابر،رگبار باران و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.