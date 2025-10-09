به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سرمربی تیم فوتبال ساحلی شهرداری چلیچه گفت: این تیم در هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور موفق شد با نتیجه پُرگل ۹ بر ۳ تیم مسینا مشهد را شکست دهد.

افراسیاب صادقی افزود: در هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور تیم شهرداری چلیچه در ورزشگاه شهید رحیمی مشهد به مصاف تیم مسینا رفت.

وی افزود: این بازی اولین رقابت دور برگشت بازی‌های فوتبال ساحلی لیگ دسته یک کشور بود که تیم شهرداری چلیچه توانست با تلاش بازیکنان و اجرای برنامه‌های خواسته شده در زمین برنده این مسابقه باشد.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی شهرداری چلیچه گفت: این تیم در هفته ششم لیگ دسته یک فوتبال ساحلی کشور موفق شد با نتیجه پُرگل ۹ بر ۳ تیم مسینا مشهد را شکست دهد.

صادقی گفت: صادق صادقی چهار گل، مرتضی نوروزی دو گل، میلاد عباسپور، سپهر صادقی و سامان عباسپور هر کدام یک گل در این بازی به ثمر رساندند.

وی بیان کرد: هم اکنون تیم فوتبال ساحلی شهرداری چلیچه با ۹ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی شهرداری چلیچه گفت: دوشنبه هفته آینده تیم فوتبال ساحلی شهرداری چلیچه در هفته هفتم مسابقات میزبان شیبا البرز است.