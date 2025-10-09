پخش زنده
برداشت به میوهای پاییزه در باغهای بخش پیربکران شهرستان فلاورجان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ دهیار روستای سهروفیروزان پیش بینی کرد تا نیمه آبان ۹ هزار تن میوه به از باغهای این شهرستان برداشت شود.
اسفندیار جعفری افزود: امسال به شکرانه برداشت به و با هدف حمایت از باغداران برای سومین سال جشنواره ملی میوه به در سهروفیروزان به مدت ۱۰ روز در حال برگزاری است.
وی با اشاره به تولید بِه با کیفیت بالا در عطر و طعم در این روستا گفت:بیش از ۸۰ درصد از محصول تولیدی این روستا برای نگهداری و بسته بندی بهتر به سردخانههای سطح استان انتقال داده میشوند که در فصل سرما این میوه پاییزی که طبع گرمی دارد و بهتر مصرف میشود در بازار مصرف کشور ارائه شود.
میوه به سرشار از انواع ویتامینها است و از برگ میوه و دانه آن هم به صورت خوراکی و هم به صورت دمنوش میتوان استفاده کرد به طوری که به سیب طلایی معروف است.