



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: امسال هفته بزرگداشت لسان‌الغیب با رویکرد مردمی و با برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، هنری و علمی در شیراز و آرامگاه حافظ برگزار می‌شود

مهدی رنجبر گفت: هفته نکوداشت حافظ، جمعه ۱۸ مهر با افتتاح نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه «سرو» آغاز و آیین رسمی بزرگداشت حافظ شامگاه شنبه نوزدهم مهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حافظیه برگزار می‌شود .

صبح یکشنبه ۲۰ مهر، آرامگاه لسان‌الغیب گلباران خواهد شد .

اجرای شب‌های غزل در گذر حافظ، اجرای موسیقی سنتی، برگزاری نشست علمی یادروز حافظ و برگزاری نشست‌های ویژه حافظ شناسی از مهم‌ترین برنامه‌های هفته یادروز حافظ در شیراز است .