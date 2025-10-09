پخش زنده
ویژه برنامههای یادروز حافظ در شیراز اعلام شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس گفت: امسال هفته بزرگداشت لسانالغیب با رویکرد مردمی و با برگزاری مجموعهای از برنامههای فرهنگی، هنری و علمی در شیراز و آرامگاه حافظ برگزار میشود
مهدی رنجبر گفت: هفته نکوداشت حافظ، جمعه ۱۸ مهر با افتتاح نمایشگاه خوشنویسی در نگارخانه «سرو» آغاز و آیین رسمی بزرگداشت حافظ شامگاه شنبه نوزدهم مهر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حافظیه برگزار میشود .
صبح یکشنبه ۲۰ مهر، آرامگاه لسانالغیب گلباران خواهد شد .
اجرای شبهای غزل در گذر حافظ، اجرای موسیقی سنتی، برگزاری نشست علمی یادروز حافظ و برگزاری نشستهای ویژه حافظ شناسی از مهمترین برنامههای هفته یادروز حافظ در شیراز است .