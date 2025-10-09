استاندار آذربایجان شرقی مطرح کرد؛
سلامت مالی و شفافیت رکن اساسی حکمرانی
استاندار آذربایجان شرقی گفت:سلامت مالی موضوعی کلیدی در نظام اداری محسوب میشود و امروز در الگوهای حکمرانی، شفافیت، سلامت و قانونگرایی از مهمترین شاخصها به شمار میآیند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،بهرام سرمست در جلسهای با اعضای سازمان بازرسی آذربایجان شرقی بر اهمیت نهادینهسازی سلامت اداری، شفافیت و روح قانونگرایی در نظام مدیریتی کشور تاکید کرد.
وی به سازمان بازرسی منطقه شمالغرب کشور رفت و در دیدار با رئیسکل و کارکنان سازمان بازرسی استان، رویکرد جدید این سازمان را مثبت و موثر عنوان کرد و اظهار کرد:رویکرد و سیاستهای جدید سازمان بازرسی مبتنی بر پیشگیری از بروز تخلفات است و این رویکرد نیازمند مشارکت همه افراد در سطوح مختلف مدیریتی است.
وی با تاکید بر اینکه روح قانون باید در اجرای مقررات مورد توجه باشد گفت: چنانچه همکاری و تعامل بین قوای سهگانه در چارچوب قانون برقرار شود نه تنها خدشهای به قانون وارد نمیشود بلکه کارآمدی نظام اداری افزایش مییابد.
استاندار آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: اگر نظارت و بازرسی به معنای مچگیری تلقی شود نیروها سعی خواهند کرد راهی برای دور زدن آن پیدا کنند اما اگر نظارت با رویکرد تعامل و همافزایی انجام گیرد، بسترهای فساد بهطور طبیعی از بین خواهد رفت.
وی با اشاره به تعامل مطلوب بین قوای سهگانه در استان گفت: خوشبختانه در آذربایجان شرقی شاهد همکاری سازنده و ارتباط مثبت بین دستگاههای اجرایی، قضایی و نظارتی هستیم که این امر موجب ارتقای سلامت اداری و اعتماد عمومی شده است.
وی مدیران را سرمایههای انسانی نظام دانست و افزود: مدیرانی که امروز در نظام جمهوری اسلامی خدمت میکنند حاصل سالها تجربه و آموزش هستند. یارانهای که دولت برای پرورش و حفظ مدیران هزینه میکند، از هر یارانه دیگری بیشتر است بنابراین باید از مدیران صیانت شود تا دچار خطا یا لغزش نشوند.
سرمست با تاکید بر ضرورت پاسخگویی و شفافیت عملکرد مدیران گفت:مدیران دستگاههای اجرایی باید نسبت به عملکرد خود پاسخگو باشند و با جسارت و شجاعت تصمیمگیری کنند. اگر مدیری در جهت منافع عمومی و پیشبرد اهداف نظام تصمیمی اتخاذ کند باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرد.