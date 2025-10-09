پخش زنده
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل گفت: یک کارگاه و انبار غیرمجاز احتکار آرد یارانهای که محل کلاهبرداری از حقوق مردم بود، کشف و متهم اصلی در حین ارتکاب جرم دستگیر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، علی رحیمیآذر از ضربه محکم به متخلفان اقتصادی در اردبیل خبر داد و گفت: با اقدام هوشمندانه همکاران تعزیرات حکومتی اردبیل و در پی همکاری مؤثر با مأموران کلانتری ۱۳، یک کارگاه و انبار غیرمجاز که محل کلاهبرداری از حقوق مردم بود، کشف و متهم اصلی در حین ارتکاب جرم دستگیر شد.
وی افزود: این فرد سودجو با راهاندازی کارگاهی زیرزمینی، اقدام به تخلیه و تعویض آرد یارانهای در گونیهای آرد آزاد میکرد تا با سوءاستفاده از تفاوت قیمت، اقدام به گرانفروشی و سوداگری کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی اردبیل ادامه داد: در جریان این عملیات، متهم دقیقاً در حین تعویض و جاسازی آردها در گونیهای جدید، غافلگیر شد و از محل اختفای آرد، ۹۰ گونی آرد یارانهای کشف و ضبط شد.
وی تصریح کرد: همچنین، مأموران تعزیرات و نیروی انتظامی در محل یکهزار و ۲۰۰ کیسه خالی آماده برای بستهبندیهای جدید به همراه دستگاه مخصوص سردوزی را کشف کردند.
رحیمیآذر گفت: با دستگیری متهم و توقیف محموله، جلوی تضییع گسترده حقوق مصرفکنندگان گرفته شد و پرونده جهت سیر مراحل قانونی و صدور حکم نهایی به مراجع قضایی ارجاع شد.