به مناسبت هفته جهانی کودک بادبادکهای بسیاری با دستان کوچک کودکان در ساحل بوشهر به پرواز درآمدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر؛ مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان بوشهر در این مراسم با اشاره به اینکه شادی بخشی و ایجاد حس امیدواری از جمله اهداف اصلی این برنامه بود، گفت: داشتن اعتماد به نفس بالا و روحیه شاد و با نشاط کودکان از دیگر دغدغههای مهم این روزهای ماست.
سمیه رسولی افزود: برگزاری برنامه پرواز بادبادکها یک نوع سرمایه گذاری برای داشتن کودکانی شاد، امیدوار، با انگیزه، خلاق و آینده ساز است.
وی در ادامه با بیان اینکه ۳۳۰ برنامه مختلف فرهنگی، هنری، ادبی، علمی و پژوهشی در هفته جهانی کودک و سایر ماههای سال اجرایی میشود، گفت: بخش ویژهای از این برنامه به کودکان نیازمند و کار اختصاص دارد و کودکان حاشیه نشین شهرها هم از این برنامهها بهره بسیاری خواهند برد.