پخش زنده
امروز: -
«پاگنده»، «پیروزی پینگ پنگ»، «پلیس مخفی»، «یک مایل در ۴ دقیقه»، «کفر قاسم»، «ریچارد فلایشر» و «خوره»، از جمله فیلمهایی است که امروز از شبکههای مختلف سیما پخش میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «کاروان قطب شمال» به کارگردانی «هنریک مارتین دالسباکن»، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک پخش می شود.
این فیلم با بازی آدام لوندگرن، آندرس بااسمو، فردریک استنبرگ و دیتلوف سیمونسن؛ داستان یک کاروان دریایی در سال ۱۹۴۲ را روایت میکند که مأمور انتقال تجهیزات جنگی از ایسلند به بندر موردمانسک در شوروی است. در میانه راه، نیروهای محافظ نظامی بهطور ناگهانی عقبنشینی میکنند و کشتیهای غیرنظامی در سرمای سخت و آبهای یخزده تنها میمانند. کاپیتانی به نام سکار تصمیم میگیرد علیرغم نبود پشتیبانی نظامی، مأموریت را ادامه دهد، اما ...
فیلم سینمایی «پاگنده» به کارگردانی «استنو»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی باد اسپنسر، آدالبرتو ماریا مرلی، ژولیت مانیل و انتسو کاناواله؛ در ارتباط با ناپل است که توسط توزیع کنندگان مواد مخدر مورد هجوم قرار گرفته و بهترین هدف آنان نوجوانان و دانش آموران مدارس است. ریتزو معروف به پاگنده مامور پلیس مورد احترام و علاقه مردم و حتی خلافکاران جزء، کمر به نابودی قاچاقچیان بسته است و ...
فیلم سینمایی جدید «پیروزی پینگ پنگ» به کارگردانی «چائو دنگ و بایمی یو»، ساعت ۱۶:۰۰، از شبکه سه پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی چائو دنگ، لی سان و تیمی یو خواهیم دید: در اواخر دهۀ ۸۰ میلادی تیم ملی پینگ پنگ چین متحمل شکستهای مکرر شده و دیگر خبری از آن قدرت همیشگی و بلامنازع نیست. در همین احوال دای مین جیایِ جوان که تا چندی قبل بازیکن تیم ملی بوده و اکنون در ایتالیا به مربی گری مشغول است، به چین بازگشته و برنامۀ کاری خود را به عنوان نامزد پست سرمربی گری تیم ملی ارائه میکند. او تنها راز موفقیت را تلاش بی وقفه دانسته و قول میدهد ظرف دو سال چین را قهرمان جام معتبر سویث لینگ کند! مسئولان ورزش چین به او اعتماد کرده و.
فیلم سینمایی جدید «پلیس مخفی» به کارگردانی «جیسون کوان»، ساعت ۲۴:۰۰، از شبکه سه پخش میشود.
در خلاصه فیلم با بازی اندی لاوکا، تونگ لام و ادی پنگ آمده است: لیان وکیل خلافکاری است که در پشت پرده رئیس یک باند بزرگ قاچاق مواد مخدر است. پلیس به دنبال مدارکی است تا بتواد او را به دام بیاندازد. او که همسر باردارش است قصد دارد در مالزی برای سالگرد ازدواجشان جشن بگیرد لیام صاحب دوستی ده ساله به نام سائوهو است. سائوهو در واقع پلیس مخفی است. لیام با فردی به نام خاویر اسکوبار معامله مواد مخدر میکند و نمیتواند مواد را به دست اسکوبار برساند لیام میزان قابل توجه از مواد را در دارک وب میفروشد. مواد به دست اسکوبار نمیرسد در نتیجه خانواده اسکوبار توسط قاچاق چیان مواد کشته میشوند. اسکوبار تعدادی آدم کش برای کشتن لیام اجیر میکند. در جشن سالگرد ازدواج لیام و همسرش به آنها حمله میشود که همسرش مجروح میشود در نتیجه همسر و فرزندش را از دست میدهد. پس از آن متوجه میشود سائوهو پلیس مخفی است. لیام که همسر و دختر بچه اش را از دست داده است. تصمیم به انتقام از سائوهو میگیرد، اما ...
فیلم سینمایی «کفر قاسم» به کارگردانی «برهان علویه»، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار پخش می شود.
این فیلم با بازی عبداله عباسی، احمد ایوب و سلیم صبری؛ درباره کشتار کفر قاسم در ۲۹ اکتبر ۱۹۵۶ در روستای عربنشین کفرقاسم در مرز بین کرانه باختری رود اردن و اسرائیل در آستانه بحران سوئز میباشد. چندین افسر و سرباز پلیس مرزبانی اسرائیل در خلال دستور منع رفت و آمد در ۹ حادثه تیراندازی جداگانه به سوی غیرنظامیان عرب که در حال بازگشت از محل کار و مزارع خود بوده و از دستور منع رفتوآمد بیخبر بودند تیراندازی کردند که ...
فیلم سینمایی «نبوغ شگفت انگیز» به کارگردانی «جین پیر ژانت»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه تهران پخش میشود.
در این فیلم با بازی هلنا بونهام کارتر، جودی دیویس و کالوم کیث رنی خواهیم دید: توماس پسر بچه ده ساله نابغهای است که در یک مزرعه دور افتاده همراه پدر و مادرش و خواهرش گریسی و برادرش جیسون زندگی میکند مادرش دکتر کلر متخصص حشرات است و مدام در مورد حشرات تحقیق میکند و پدرش به کارهای مزرعه و نگهداری گاو و بز میرسد. او اختراعاتی کرده که در انجمن اختراعات جز بهترینها شده است و همه فکر میکنند که توماس یک بزرگسال است و توماس هم قضیه را لو نمیدهد ولی وقتی میبیند که کسی به او توجهی نمیکند تصمیم میگیرد که به جلسهای که برای اهدا جایزه تشکیل شده است برود و با تنها با قطار سفر میکند و در انجمن همه را شگفت زده میکند و ...
فیلم تلویزیونی «خوره» به کارگردانی «سعید زمانیان»، ساعت ۱۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
«خوره» داستان زندگی یک کاراگاه پلیس به نام احمد ناصحی را روایت میکند که در زندگی شخصی دچار مشکلاتی است و درگیر حل معمای پیچیده یک پرونده قتل میشود.
علیرضا ثانیفر، کیوان ساکتاف، محمد اشکانفر، مهدی حسامالذاکرین، سجاد حمیدیان، کوروش شادابفر، شیرین آقاکاشی، پردیس منوچهری، شهروز شهبازی، سوسن دین محمد، سامان مهکویه، مهرداد حسنی و ندا قاسمی بازیگران این تله فیلم هستند.
فیلم سینمایی «ساعت شلوغی ۲» به کارگردانی «برت رانتر»، ساعت ۱۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی کریس تاکر، جکی چان و جان لون خواهید دید: لی و کارتر برای تعطیلات به هنگ کنگ میروند ولی درگیر پرونده پولهای تقلبی میشوند و...
فیلم سینمایی «بیگانه ۳» به کارگردانی «دیوید فینچر»، ساعت ۱۵:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در خلاصه داستان فیلم با بازی سیگورنی ویور، چارلز اس. داتون، چارلز دنس، لانس هنریکسن، کلایو منتل، پل مکگان و برایان گلاور آمده است: فضاپیمای الن ریپلی در مسیر فرار از سیاره بیگانهها دچار سانحه شده و سقوط میکند. در این میان زمانی که الن ریپلی منتظر است تا برای نجات به سراغش بیایند، متوجه میشود دلیل این سانحه حضور بیگانهای است که در طول سفر با او همراه بوده و ...
فیلم سینمایی «پستچی وظیفه شناس» به کارگردانی «یو ژانگ»، ساعت ۱۷:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم با بازی کیو لین و ایرما اینا؛ درباره یک پستچی در منطقهای دورافتاده از چین است که با عشق کار میکند. او یک روز نامه قبولی کنکور دانشگاه وانگ را دریافت و سعی میکند هر چه سریعتر آن را به صاحب اصلی نامه برساند که ...
فیلم تلویزیونی «مانگرو» به کارگردانی «مهدی صباغ زاده»، ساعت ۱۹:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
این فیلم درباره سرگرد نبوی از ماموران نیروی انتظامی است که برای متلاشی کردن یک باند قاچاق مواد مخدر، به دستور فرمانده خود در این باند نفوذ میکند تا انجام معامله یک محموله مواد را اطلاع دهد. در حین انجام عملیات، فرمانده در پی یک درگیری شهید میشود. با دستگیری قاچاقچیان، نبوی که در بین آنهاست ادعا میکند که نیروی نفوذی پلیس است، اما کسی از این موضوع اطلاع ندارد و ...
فریبرز عربنیا، رامتین خداپناهی، عبدالرضا اکبری، جهانگیر الماسی، مینا نوروزی و میرمحمد تجدد دیگر بازیگران «مانگرو» هستند.
فیلم سینمایی «ساعت شلوغی ۳» به کارگردانی «برت رانتر»، ساعت ۲۱:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
در این فیلم با بازی کریس تاکر و جکی چان خواهیم دید: بازرس لی محافظت از دیپلماتی چینی را به عهده دارد که اطلاعات زیادی در مورد تشکیلات جنایتکار تریاد دارد. اما دیپلمات پیش از این که بتواند به افشاگری بپردازد مورد سوء قصد آدم کشی به نام کنجی قرار میگیرد. از قرار کنجی دوست دوران کودکی و برادر بازرس لی بوده و او نمیتواند دستگیرش کند. با این همه خیلی زود بازرس لی به هم کار قدیمی خود کارآگاه جیمز کارتر ملحق میشود و این دو برای پی گیری پرونده ماجراهای تریاد رهسپار پاریس میشوند...
فیلم سینمایی جدید «تعطیلات عجیب» به کارگردانی «کارولین کین»، ساعت ۲۳:۰۰، از شبکه نمایش پخش میشود.
داستان این فیلم با بازی ساویر اسپیلبرگ، سوزان گالاگر، جوئل موری، کامفورت کلینتون، نیل کیسی و سوفی فون هاسلبرگ؛ درباره یک زن به نام لوسی است که رابطه پیچیدهای با خانوادهی غیرمتعارف خود دارد. در شب کریسمس، مادر لوسی ناگهان ناپدید میشود و این اتفاق باعث میشود که او مجبور شود اعضای خانواده را کنار هم جمع کند تا به دنبال مادر گمشدهاش بگردند که ...
پویانمایی «پنگوئن ببری» به کارگردانی «دیوید الاکسبا و اریک توستی»، ساعت ۱۴:۰۰، از شبکـه کودک پخش خواهد شد.
در این پویانمایی خواهیم دید: در قطب جنوب قانونی برای ترور پنگوئنها وضع شده است. تامی و خواهرش به اکوادور سفر میکنند، جاییکه بر اساس افسانهها، پنگوئن جنگجو و شش نفر از افرادش در آن زندگی میکنند که میتوانند آنها را نجات بدهند. پرندهای به نام موریس ببری که روی بدنش راههای ببر دارد، به او خوشآمد میگوید و این وظیفه را به عهده میگیرد. پس از استخدام میگوئل گوریل، فِرِد گراز، باب قورباغه و گیلبرت میمون آنها شروع به کار میکنند و در راه با پاتریشیا خفاش ملاقات میکند و او نیز به آنها میپیوندد. پس از یک سفر طولانی آنها به آنتارکتیا میرسند و در برابر دشمنان میایستند و...
فیلم سینمایی «پسر مورچهای» به کارگردانی «آسک هاسلباخ»، ساعت ۱۸:۰۰، از شبکه امید پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی اسکار دیتز، ساموئل تینگ گراف، نیکلاس برو و پاپریکا استین خواهیم دید: پله ۱۲ ساله توسط یک مورچه گاز گرفته شده و باعث میشود که پله دارای قدرتهای باورنکردنی شود. با کمک کتابهای کمیک، پله یک نام مستعار به نام پسر مورچه ایی برای خود برمی گزیند. اما همه چیز با آمدن سوپر ویلین تغییر میکند و پسر مورچه ایی باید جلوی این شخص را بگیرد که ...
فیلم سینمایی «ونوم کارنیج وارد میشود» به کارگردانی «اندی سرکیس»، ساعت ۱۳:۳۰، از شبکه فراتر پخش خواهد شد.
در این فیلم با بازی تام هاردی، میشل ویلیامز، وودی هرلسون و استفان گراهام خواهید دید: یک روزنامه نگار تحقیقی به نام ادی براک تلاش میکند زندگی خود را با میزبان بیگانهاش ونوم که به وی تواناییهای فوق بشری داده است، سازگار کند. در این میان ادی تلاش میکند با یک قاتل زنجیرهای به نام کلیتوس کاسدی که پس از یک اعدام ناموفق از زندان فرار کرده و اکنون میزبان یک موجود بیگانه مشابه ونوم به نام کارنیج شده است، مقابله کرده و ...