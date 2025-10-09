مدیرعامل شرکت توانیر اعلام کرد: در ۴۶ سال گذشته، اقدامات قابل توجهی در خصوص برق‌رسانی به روستا‌ها و عشایر کشور انجام شده و تاکنون ۹۹/۸ درصد از جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردار شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از توانیر مصطفی رجبی مشهدی، تاکید کرد: روستاییان عزیز همواره نقش اساسی در توسعه پایدار کشور دارند و صنعت برق با افتخار در خدمت ارتقای زندگی و بهبود شرایط آنان است و تلاش‌های گسترده‌ای برای برق‌رسانی به روستا‌ها صورت گرفته تا رفاه و پیشرفت در این مناطق، بیش از پیش محقق شود.

وی به تشریح تلاش‌های صنعت برق برای توسعه شبکه برق روستایی کشور پرداخت و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی، صنعت برق به منظور برق‌رسانی به روستا‌های عزیز کشور اقدامات گسترده‌ای انجام داده و در حال حاضر، تعداد روستا‌های برق‌دار نسبت به آغاز انقلاب، سیزده برابر شده است.

رجبی مشهدی ادامه داد: امروز، ۹۹.۸ درصد از جمعیت روستایی کشور از نعمت برق برخوردار هستند، در حالی که متوسط جهانی در این حوزه حدود ۸۰ درصد است. این موفقیت نشان می‌دهد که تقریباً تمامی روستا‌های کشور از امکانات برق بهره‌مند شده‌اند، به‌ویژه روستا‌هایی که دارای کد آبادی هستند و جمعیت بالای ده خانوار دارند.

وی در ادامه، از برقدار کردن ۳۲ روستای جدید از ابتدای سال جاری خبر داد و افزود: امسال، حدود پنج هزار خانوار عشایری نیز از طریق سامانه‌های قابل حمل برق خورشیدی برق‌دار شده‌اند. همچنین در سال‌های اخیر، ۳۳ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری از طریق این سامانه‌ها برق‌دار شدند.

مدیرعامل توانیر همچنین با بیان اینکه طی سال‌های اخیر، ۲۴ هزار میلیارد تومان برای توسعه و احداث شبکه برق روستایی سرمایه‌گذاری شده، افزود: در راستای بهسازی شبکه برق روستایی، ۲۵ هزار و ۸۰۰ روستا تحت بهسازی شبکه‌های برق خود قرار گرفته‌اند. تنها در سال جاری، ۴ هزار روستا تحت این برنامه بهسازی قرار گرفته است.

وی به اقدامات مختلفی نظیر جابه‌جایی و مقاوم‌سازی فاز‌های برق، اصلاح و تعویض ترانس‌ها و روشنایی معابر اشاره کرد و گفت: در حال حاضر، حدود ۲۲۰ هزار بسته تیر برق جابه‌جا و ۴۰ هزار کیلومتر از شبکه‌های روستایی اصلاح شده است. همچنین نزدیک به ۸ هزار دستگاه ترانس با هدف تقویت شبکه و رفع افت ولتاژ، تعویض و وارد مدار شده‌اند.

رجبی مشهدی در پایان سخنان خود، برنامه‌های آینده صنعت برق را نیز بیان کرد و گفت: برای سال ۱۴۰۴، پیش‌بینی می‌کنیم که هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای تولید و خرید برق، بهسازی شبکه‌های برق روستایی و تولید برق در جزایر استراتژیک جنوب کشور سرمایه‌گذاری کنیم.

این مقام مسئول در پایان اظهار داشت: اقدامات چشمگیر صنعت برق، نویدبخش روشن‌تر شدن افق‌های توسعه در روستا‌ها و مناطق دورافتاده کشور است و گامی بزرگ در راستای افزایش کیفیت زندگی روستاییان عزیز به شمار می‌آید.