استاندار لرستان گفت: کارخانه سیمان سفید ازنا به عنوان نخستین کارخانه غرب کشور با سرمایه گذاری بیش از ۶ هزار میلیارد تومان در آستانه بهره‌برداری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، سید سعید شاهرخی شب گذشته ۱۶ مهرماه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان گفت: کارخانه سیمان سفید ازنا «زاگرس» یک طرح پیشران است که به زودی به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: برای اجرای این طرح، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان (بیش از ۶.۲ همت) سرمایه‌گذاری شده است.

استاندار، راه برون رفت از شرایط حاکم بر استان را پهن کردن فرش قرمز برای بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: مدیران استان برای رفع موانع کاری کارخانه سیمان ازنا در تلاش هستند.

شاهرخی ادامه داد: این واحد، اولین کارخانه سیمان سفید غرب کشور است که مسائل مربوط به آن از جمله راه دسترسی کارخانه با هماهنگی ادارات مربوطه در این جلسه مورد بررسی قرار گرفته و به زودی شاهد افتتاح آن خواهیم بود.

وی با تاکید بر اینکه حمایت از تولید، برای ایجاد اشتغال و رفع بیکاری در رأس کار‌های مدیریت ارشد لرستان است، گفت: با حمایت ویژه از سرمایه گذاری بخش خصوصی نیز سه واحد فروسیلیس و مننگز و ۵ واحد تولید کود شیمیایی در منطقه ویژه خرم آباد در ۲۴ تا ۳۰ ماه ساخته می‌شود.

شاهرخی افزود: هم اکنون و در شرایط سخت تحریم با نقش آفرینی بخش خصوصی، این کار‌ها برای مردم استان در حال اجراست و ستاد تسهیل نیز نقش موثری در پیشبرد این طرح‌ها دارد.

وی گفت: بر اساس برنامه راهبردی استان باید توجه جدی به حمایت از تولید داشته باشیم تا با ایجاد شغل و بهبود معیشت مردم، مشکل بیکاری رفع شود که لازمه این کار، متفاوت عمل کردن در حوزه تولید است.

استاندار گفت: سرعت در برداشتن موانع تولید سرمایه گذاران از ضروریات ارتقای معیشت مردم و مانع اتلاف سرمایه است، زیرا گاهی اتلاف وقت باعث تغییر چشمگیر در قیمت‌ها می‌شود بنابراین لازم است مدیران برای گره گشایی در طرح‌ها به سمت سرمایه گذاران بروند.

شاهرخی تأکیدکرد: مدیران به جای پشت میزنشینی باید مشکل سرمایه‌گذاران را مشکل خود بدانند و به مسایئل کشوری واقف باشند تا طرح‌ها درگیر مشکلات قانونی نشود.

در این جلسه وضعیت ۴ طرح سیمان سفید زاگرس ازنا، صدر فولاد چگنی، ژنراتورسازی خرم آباد و شرکت فولاد و ذوب آهن ازنا مورد بررسی قرار گرفت.