عملکردِ صندوقِ بیمه محصولاتِ کشاورزی در استان اردبیل به میزانِ ۱۵۰ هزار هکتار افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان اردبیل، گفت: در حوزه زراعی پوشش بیمهای این بخش در مقایسه با سال گذشته ۱۵۰ هکتار افزایش نشان میدهد.
علی قنبری افزود: در ۲ سال اخیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی عملکرد مناسبی را در پوشش بیمهای محصولات زراعی و باغی داشته و امسال نیز نهایت سعی خودمان را به کار خواهیم گرفت تا یک روند افزایشی را نسبت به فصل زراعی گذشته شاهد باشیم.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان اردبیل تصریح کرد: در بخش دام بیش از ۲۲ هزار رأس افزایش بیمه دام را در سطح استان شاهد بودیم تا دامداران دغدغه کمتری نسبت به گذشته در بهرهبرداری از انواع دام داشته باشند.
قنبری گفت: در بخش طیور صد درصد جوجه یکروزه استان تحت پوشش قرار گرفته و این روند امسال نیز شرایط مطلوبی به خود گرفته است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در همه حوزه افزایش عملکرد بیمه نشان از اهمیت این امر و همراهی بهرهبرداران این بخش را دارد که با درک عمیق از اهمیت پوشش بیمهای، سعی کردند تا محصولات این بخش را که از ریسک بالای آسیبپذیری رنج میبرند، تحت پوشش قرار دهند.
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان اردبیل اضافه کرد: ۴۹ درصد خسارت پرداختی مربوط به سه حادثه و بلایای طبیعی و غیرمترقبه بوده که در استان اردبیل نیز عمدتا شامل تگرگ، سرمازدگی و آسیبهای خشکسالی است.
قنبری بیان کرد: با پوشش بیمهای محصولات کشاورزی در ابعاد مختلف تلاشمان بر این است تا شرایط بهتری را در مسیر تولید و افزایش توان اشتغالزایی در این بخش فراهم کنیم تا آسیبها و دغدغهها به حداقل رسیده و امکان پرداخت و جبران آن از طریق پوششهای بیمهای نیز فراهم آید.
وی از کشاورزان و بهرهبرداران بخشهای زراعی، باغی و دامی خواست تا در سال زراعی جدید نیز با پوشش بیمهای مناسب محصولات خود از صدمه دیدن و وارد آمدن خسارت به آنها جلوگیری کرده و ریسک خطرپذیری را به حداقل برسانند.