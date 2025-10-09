به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ مهرناز اسکندری شعار محوری هفته کودک را کودکان، حال خوش زندگی بیان کرد و افزود: هدف از اجرای این طرح تأمین نیاز‌های اولیه کودکان، کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری جدی از ورود به مراکز شبانه‌روزی است.

وی گفت: این طرح شامل کودکانی است که پدرانشان با مشکلاتی نظیر زندانی بودن، اعتیاد شدید، بیماری‌های صعب‌العلاج یا روانی مواجه هستند و همچنین جد پدری توانایی سرپرستی نداشته و دهک درآمدی خانواده نیز زیر ۵ باشد؛ و در این میان این کودکان همچنین نباید تحت پوشش نهاد حمایتی یا دارای مستمری تأمین اجتماعی باشند.

اسکندری خدمات ارائه شده به این خانواده‌ها را شامل دو بخش مددکاری و حمایتی بیان کرد و افزود: پرداخت مستمری ماهانه به مبلغ ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به‌صورت ماهانه (امداد) برای تأمین نیاز‌های اولیه، کمک‌های اضطراری برای تعمیر منزل یا تهیه وسایل زندگی تا سقف ۲۰۰ میلیون ریال و کمک هزینه درمان با سرانه ۳۰۰ میلیون ریال در اختیاراین عزیزان قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۴۹ نفر از فرزندان تحت مراقبت، حامی دارند که در سال جاری نیز با کمک خیرین، ۱۷۰ بسته نوشت‌افزاری برای مایحتاج مدرسه توزیع شده است.

اسکندری با تأکید بر اهمیت سلامت روان کودکان، اظهار داشت: رسیدگی ویژه به کودکان نیازمند درمان‌های روانشناختی و همچنین فرزندان موارد خاص نظیر اقدام به خودکشی، فرار و… در دستور کار بهزیستی قرار دارد.