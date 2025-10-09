پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صداوسیمای فارس در ارتباط زنده با برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت رویداد ملی ایران جان در ایستگاه چهارم خود به استان فارس مهد فرهنگ و تمدن ایران و شیراز سومین حرم اهل بیت رسید.
امیر رئوف افزود این رویداد بزرگ رسانهای در نوع خود بی نظیر است و در این رویداد تمام بخشهای مختلف سازمان از جمله ۱۶۵ شبکه رادیویی و تلویزیونی در یک هم افزایی رسانهای نسبت به یک استان فارس تمرکز ویژه دارند و ظرفیتهای فرهنگی، هنری و اجتماعی فارس را به مردم معرفی میکنند.
مدیرکل صداوسیمای فارس گفت در قالب رویداد ایران جان فارس ایران ۲۹ شبکه تلویزیونی و ۲۲ رادیویی و بخشهای مختلف شبکه خبر، مرکز ویژهای روی استان فارس دارند و ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان فارس را انعکاس میدهند.
امیر رئوف با بیان اینکه همانطور که رهبر انقلاب فرمودند استان فارس عالیترین نمایانگر تلفیق سه عنصر دین، حماسه و هنر است افزود: تلاش میکنیم در قالب رویداد ایران جان این سه عنصر بخوبی به مخاطبان معرفی شود.
مدیرکل صداوسیمای فارس به اقدامات انجام شده برای معرفی استان فارس در بخشهای خبر، صدا، سیما، فضای مجازی و شبکههای برون مرزی رسانه ملی نیز اشاره کرد.
نزدیک به ۱۰۰ خبر ویژه برای پخش از بخشهای مختلف رسانه ملی آماده شده است.
در حوزه فضای مجازی تلویزیونی اینترنتی پارسه در تلوبیون ایجاد شده است و ظرفیتهای استان فارس در این بستر معرفی خواهد شد.
در حوزه رادیو بالغ بر ۸۵ عنوان برنامه رادیویی ظرفیتهای استان فارس را در قالب امواج رادیویی به سمع شنوندگان خواهد رساند.
۶۶ شبکه رادیویی و تلویزیونی در مراکز استانها برنامههای متنوعی در خصوص استان فارس را روی آنتن میبرند.
در معاونت برون مرزی، شبکههای پرس، العالم و هیسپان در شیراز حضور دارند و مشغول تولید محتوا هستند و ظرفیتهای اقتصادی استان فارس را برای جذب سرمایه گذاران معرفی میکنند.
رویداد ایران جان فارس ایران ۱۹ تا ۲۵ مهرماه در استان فارس برگزار خواهد شد.