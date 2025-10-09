پخش زنده
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۷ مهر را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای هند
روزنامه هندوستان تایمز
- صاحب یک شرکت داروسازی در تامیل نادو به علت مرگ کودکان در پی مصرف شربت کولدریف این تولیدی دستگیر شد
- مرحله اول آتشبس غزه که اسرائیل و حماس بر سر آن توافق کردند، چیست؟ در مرحله اول آتشبس، حماس ۴۸ اسرائیلی را که پس از حمله ۷ اکتبر هنوز در اسارت هستند، آزاد خواهد کرد. با این حال، گمان میرود که حدود ۲۰ نفر از آنها زنده باشند.
- شانسی دیگر برای دریافت جایزه نوبل؟ پست «صلح» کاخ سفید پس از توافق ترامپ با غزه
- پیشبینی بانک جهانی از رشد اقتصادی: موانع تجاری پیش روی هند
- فرمت مسکو: بازی بزرگ جدید در افغانستان و پاکستان
- به دلیل موارد مربوط به آبجو، هواپیما توقیف شد
- سیاست ژاپن وارد مرحله هوی متال خود میشود
- نوبل برای فیزیکدانی که محاسبات کوانتومی را آغاز کرد
- ترامپ میخواهد فروش دارو را اصلاح کند. شرکتی که به پسرش وابسته است، از این امر سود خواهد برد
- چگونه چین تایوان را به خاموشی کامل تهدید میکند
شبکه ان دی تی وی
- ترامپ میگوید اسرائیل و حماس بر سر مرحله اول طرح صلح غزه به توافق رسیدهاند
- ترامپ، «رئیسجمهور صلح»، احتمال برنده شدن جایزه نوبل را میسنجد
- نوزده نماینده مجلس آمریکا از ترامپ خواستند روابط با هند را «از نو تنظیم و ترمیم» کند
- کریستیانو رونالدو اولین فوتبالیست میلیاردر شد
- زنی اهل دهلی، روغن بسیار داغ را روی شوهر خوابآلودش ریخت
روزنامه هندو
- آتشبس اسرائیل و حماس: ترامپ میگوید اسرائیل و حماس بر سر «مرحله اول» طرح صلح و آزادی گروگانها توافق کردهاند. مرحله اول توافق آتشبس بین اسرائیل و حماس در غزه احتمالاً روز پنجشنبه (۹ اکتبر ۲۰۲۵) در مصر امضا خواهد شد.
- انجمن پزشکی هند (IMA) پنج اصلاح سیستماتیک را برای تضمین کیفیت داروهای عرضه شده در سراسر کشور پیشنهاد کرد
- قانونگذاران آمریکایی از ترامپ خواستند تعرفههای گمرکی علیه هند را لغو کند
- ائتلاف ملی دموکراتیک و اتحاد بزرگ به طور مساوی برای مرحله اول آماده هستند، همه چشمها به تأثیر حزب کیشور دوخته شده است
- ایلان ماسک با مدیران اخراجی توییتر بر سر مبلغی نامعلوم به توافق رسید
- انتخابات مجلس بیهار: در بحبوحه مذاکرات تقسیم کرسی با حزب عدالت و توسعه، کنگره ۲۵ نامزد را برای انتخابات بیهار تایید کرد
- انتخابات بیهار آزمونی برای بیطرفی و کارایی کمیسیون انتخابات هند خواهد بود
- برندگان جایزه نوبل شیمی، دستور زبان جدیدی برای ماده وضع کردند