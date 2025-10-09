به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۷ مهر را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های هند

روزنامه هندوستان تایمز

- صاحب یک شرکت داروسازی در تامیل نادو به علت مرگ کودکان در پی مصرف شربت کولدریف این تولیدی دستگیر شد

- مرحله اول آتش‌بس غزه که اسرائیل و حماس بر سر آن توافق کردند، چیست؟ در مرحله اول آتش‌بس، حماس ۴۸ اسرائیلی را که پس از حمله ۷ اکتبر هنوز در اسارت هستند، آزاد خواهد کرد. با این حال، گمان می‌رود که حدود ۲۰ نفر از آنها زنده باشند.

- شانسی دیگر برای دریافت جایزه نوبل؟ پست «صلح» کاخ سفید پس از توافق ترامپ با غزه

- پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی: موانع تجاری پیش روی هند

- فرمت مسکو: بازی بزرگ جدید در افغانستان و پاکستان

- به دلیل موارد مربوط به آبجو، هواپیما توقیف شد

- سیاست ژاپن وارد مرحله هوی متال خود می‌شود

- نوبل برای فیزیک‌دانی که محاسبات کوانتومی را آغاز کرد

- ترامپ می‌خواهد فروش دارو را اصلاح کند. شرکتی که به پسرش وابسته است، از این امر سود خواهد برد

- چگونه چین تایوان را به خاموشی کامل تهدید می‌کند

شبکه ان دی تی وی

- ترامپ می‌گوید اسرائیل و حماس بر سر مرحله اول طرح صلح غزه به توافق رسیده‌اند

- ترامپ، «رئیس‌جمهور صلح»، احتمال برنده شدن جایزه نوبل را می‌سنجد

- نوزده نماینده مجلس آمریکا از ترامپ خواستند روابط با هند را «از نو تنظیم و ترمیم» کند

- کریستیانو رونالدو اولین فوتبالیست میلیاردر شد

- زنی اهل دهلی، روغن بسیار داغ را روی شوهر خواب‌آلودش ریخت

روزنامه هندو

- آتش‌بس اسرائیل و حماس: ترامپ می‌گوید اسرائیل و حماس بر سر «مرحله اول» طرح صلح و آزادی گروگان‌ها توافق کرده‌اند. مرحله اول توافق آتش‌بس بین اسرائیل و حماس در غزه احتمالاً روز پنجشنبه (۹ اکتبر ۲۰۲۵) در مصر امضا خواهد شد.

- انجمن پزشکی هند (IMA) پنج اصلاح سیستماتیک را برای تضمین کیفیت دارو‌های عرضه شده در سراسر کشور پیشنهاد کرد

- قانونگذاران آمریکایی از ترامپ خواستند تعرفه‌های گمرکی علیه هند را لغو کند

- ائتلاف ملی دموکراتیک و اتحاد بزرگ به طور مساوی برای مرحله اول آماده هستند، همه چشم‌ها به تأثیر حزب کیشور دوخته شده است

- ایلان ماسک با مدیران اخراجی توییتر بر سر مبلغی نامعلوم به توافق رسید

- انتخابات مجلس بیهار: در بحبوحه مذاکرات تقسیم کرسی با حزب عدالت و توسعه، کنگره ۲۵ نامزد را برای انتخابات بیهار تایید کرد

- انتخابات بیهار آزمونی برای بی‌طرفی و کارایی کمیسیون انتخابات هند خواهد بود

- برندگان جایزه نوبل شیمی، دستور زبان جدیدی برای ماده وضع کردند