به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مسئول ایستگاه توحید با مراجعه‌ یک بانوی سالخورده متوجه شد که کیف دستی‌ این شهروند حاوی مدارک و اسناد مهم در تونل افتاده و این شهروند دچار اضطراب شدید شده است.

به گفته این مسافر، کیف او هنگام سوار شدن به قطار در ایستگاه شادمان به علت عجله و گیر کردن بین در‌های قطار، رها شده و پس از حرکت قطار در داخل تونل افتاده است.

تکنسین مترو علیرغم خطر برق گرفتگی با رعایت ملاحظات فنی کیف این شهروند را به او بازگرداند و به نگرانی و اضطراب وی پایان داد.