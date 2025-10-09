پخش زنده
تکنسین فنی مترو در ایستگاه توحید ، پس از پایان ساعات کاری و با وجود خطر کار در تونل برقدار، مدارک مفقودشده یک شهروند را به وی بازگرداند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ، مسئول ایستگاه توحید با مراجعه یک بانوی سالخورده متوجه شد که کیف دستی این شهروند حاوی مدارک و اسناد مهم در تونل افتاده و این شهروند دچار اضطراب شدید شده است.
به گفته این مسافر، کیف او هنگام سوار شدن به قطار در ایستگاه شادمان به علت عجله و گیر کردن بین درهای قطار، رها شده و پس از حرکت قطار در داخل تونل افتاده است.
تکنسین مترو علیرغم خطر برق گرفتگی با رعایت ملاحظات فنی کیف این شهروند را به او بازگرداند و به نگرانی و اضطراب وی پایان داد.