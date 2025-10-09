دبیر جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران اعلام کرد: با پذیرش ۱۲ شرکت فناور در بازار نوآفرین بورس، ارزش تأمین مالی شرکت‌های نوآور نسبت به سال گذشته چهار برابر شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیرحسام بهروز دبیر جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران، با اشاره به رشد چشمگیر فعالیت‌های فرابورس در اکوسیستم نوآوری کشور گفت: در یکی دو سال اخیر سهم فرابورس در این زیست‌بوم به طور قابل توجهی افزایش یافته است و عملکرد این نهاد در حوزه تأمین مالی شرکت‌های دانش‌بنیان بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.

بهروز افزود: در سال گذشته ۱۹ سکوی جدید تأمین مالی جمعی مجوز فعالیت دریافت کردند و تعداد کل سکو‌های فعال به ۴۳ سکو رسیده است که نسبت به سال‌های گذشته رشد قابل توجهی محسوب می‌شود.

وی ادامه داد: یکی از دستاورد‌های برجسته فرابورس، رشد چهاربرابری ارزش تأمین مالی شرکت‌های نوآور است که معادل ۱۲۸۵۰ میلیارد تومان در سال گذشته بوده و نتیجه ریل‌گذاری‌های دقیق و سیاست‌گذاری‌های مؤثر این نهاد است.

پذیرش ۱۲ شرکت فناور در بازار نوآفرین بورس

دبیر جایزه تأمین مالی فناوری و نوآوری با اشاره به تغییر ساختار بازار سوم فرابورس توضیح داد: بازار سوم که پیش‌تر فعالیت محدودی داشت، به بازار نوآفرین تبدیل شده است. بازار نوآفرین به طور ویژه برای پذیرش شرکت‌های فناور طراحی شده و با تسهیل شرایط از جمله کاهش سرمایه ثبتی مورد نیاز، امکان ورود شرکت‌های فناور به بازار سرمایه را آسان‌تر کرده است. تاکنون ۱۲ شرکت فناور در بازار نوآفرین پذیرش شده‌اند.

در ۱۴۰۳ سه همت اوراق نوآوری منتشر شد

این دانش آموخته دکتری مدیریت سیاستگذاری یکی دیگر از اقدامات مهم فرابورس را انتشار اوراق نوآوری عنوان کرد و گفت: در حوزه ابزار‌های مالی نوین، فرابورس انتشار اوراق نوآوری را به‌طور ویژه برای شرکت‌های دانش‌بنیان آغاز کرده است. این اوراق، که ابزاری شناخته‌شده در بازار سرمایه است، برای نخستین بار با رویکردی اختصاصی منتشر شده و با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی همراه بوده است. صندوق نوآوری تا ۵۰ درصد ارزش این اوراق را تضمین می‌کند. سال گذشته سه همت معادل ۳۰۰۰ میلیارد تومان اوراق نوآوری ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر شد.

فعالیت ۲۵ صندوق جسورانه خصوصی و بورسی برای حمایت از طرح‌های فناوری

بهروز با اشاره به فعالیت صندوق‌های جسورانه بورسی گفت: همچنین در زمینه سرمایه‌گذاری خطرپذیر، ۲۵ صندوق جسورانه خصوصی و بورسی فعالیت دارند که هدف اصلی آنها سرمایه‌گذاری در طرح‌های فناورانه است.

این صندوق‌ها در تعامل سازنده با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و انجمن سرمایه‌گذاری خطرپذیر، نقش کلیدی در توسعه زیست‌بوم نوآوری ایفا می‌کنند. جلسات متعدد و همکاری‌های مستمر میان این نهاد‌ها باعث تسهیل فرآیند‌های مالی و طراحی ابزار‌های مالی جدید شده است و انتظار می‌رود به زودی ابزار‌های نوین دیگری نیز معرفی شود.