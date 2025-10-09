به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، سومین روز از مسابقات فوتسال المپیاد «شهید باکری» در سالن ورزشی شهدای هفشجان برگزار شد که تیم‌های شهرداری هفشجان و شهرداری شهرکرد، شهرداری بلداجی و شهرداری بروجن به مصاف یکدیگر رفتند.

در این مسابقات شهرداری شهرکرد ۲ بر یک شهرداری هفشجان را شکست داد و در دیدار دوم نیز شهرداری بروجن موفق شد شهرداری بلداجی را ۳ بر ۲ شکست دهد.