به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، طی حکمی از سوی دکتر مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، ملیحه کریمیان کناری به عنوان هفدهمین شهردار کیاکلا و نخستین شهردار زن در تاریخ استان مازندران منصوب شد.

کریمیان که پیش از این بیش از ۹ ماه به عنوان سرپرست شهرداری کیاکلا فعالیت داشت، پس از رمضان پاریاو — شانزدهمین شهردار این شهر که به سمت فرماندار سوادکوه منصوب شد — رسماً سکان مدیریت شهری دیار خلبان شهید کشوری را به دست گرفت.

استاندار مازندران در آیین ابلاغ این حکم گفت: انتصاب زنان در مسئولیت‌های مدیریتی با هدف تغییر رویکرد و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و تجارب ارزشمند آنان صورت می‌گیرد.

وی با اشاره به حضور بیش از ۸۰ مدیر زن در سطوح مختلف از جمله فرمانداری، ادارات و بخشداری‌ها افزود: در حوزه شهرداری‌ها تاکنون مدیر زنی نداشتیم و این انتخاب در راستای رویکرد عدالت‌محور و استفاده از توان مدیریتی بانوان در ساختار اجرایی استان انجام شد.