پخش زنده
امروز: -
مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان از راهاندازی رادیو شهری جیرفت با همکاری مسئولان این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،عماد محمدی در نشست با ائمه جمعه شهرستانهای جیرفت و عنبرآباد در اینباره گفت: جنوب کرمان رنگین کمانی از آداب و رسوم، سبک زندگی، کشاورزی متنوع و تاریخ کهنی است که باید به آن در تهیه و پخش آثار فاخر تلویزیونی و رادیویی بیشتر توجه شود.
وی همچنین گفت: راهاندازی رادیو شهری جیرفت میتواند قدری از توانمندیهای جنوب استان را به مردم معرفی کند.
حجتالاسلام تارم امام جمعه جیرفت هم در این نشست ضمن قدردانی از عملکرد خوب صداوسیما در جنگ ۱۲ روزه در مقابل رسانهها و جنگ روانی دشمن، گفت: تمدن کهن جیرفت ظرفیتی است که باید رسانه بیشتر به آن بپردازد.
حجتالاسلام منصفی امام جمعه عنبرآباد هم با بیان اینکه صداوسیما سنگر اصلی مقابله با جنگ شناختی دشمن است، از مدیرکل صداوسیمای کرمان خواست: در تولیدات رسانهای به مناطق کمتر برخوردار بیشتر توجه و از ظرفیت علما، روحانیون و مسئولان جنوب استان هم در برنامههای صداوسیما بیشتر استفاده شود.
تهیه برنامههای تولیدی از کشاورزی متنوع شهرستانهای جنوبی استان و زمینه سازی برای فروش و صادرات محصولات این مناطق از دیگر موضوعاتی بود که در این نشستهای مطرح شد.