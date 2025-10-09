پخش زنده
مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی، گفت: این طرح در راستای عدالت فرهنگی و توجه به مناطق کم برخوردار برگزار شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، گفته آزاده نظربلند مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی، با بیان اینکه این طرح در راستای عدالت فرهنگی و توجه به مناطق کم برخوردار برگزار شده است، گفت: ۱۲۰ میلیارد تومان اعتبار به بستههای فرهنگی برای کتابخانههای عمومی تا پایان امسال در نظر گرفته شده است. به گفته وی ، تا کنون ۴۲ میلیارد تومان به طرح قاصدک اختصاص یافته است.
ایمان یادگاری گزارش می دهد :