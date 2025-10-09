پخش زنده
معاون امور داوطلبان جمعیت هلالاحمر گلستان از توزیع ۲۵ هزار بسته نوشتافزار و کیف مدرسه با همکاری مجمع خیرین استان، گروههای جهادی و خیرین، میان دانشآموزان کمبرخوردار استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ محمدحسین ییلاقی هدف از اجرای این پویش، حمایت از خانوادههای نیازمند، ترویج فرهنگ نوعدوستی و ایجاد شور و نشاط در میان دانشآموزان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید است.
همدلی و همراهی مردم نیکوکار و گروههای جهادی، خیرین و مجمع خیرین استان، زمینهساز گسترش خدمات داوطلبانه و کمک به بهبود وضعیت معیشتی خانوادههای کمبرخوردار است.
گفتنی است پویش ملی «ارمغان مهر برای آینده سازان» همزمان با سراسر کشور از ۱۵ شهریور ماه در استان گلستان اجرا و بستههای آموزشی در مناطق مختلف استان میان دانشآموزان توزیع شد.