به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،فرمانده انتظامی استان در جمع خبرنگاران گفت: این نقاط حادثه خیز به مسئولان مربوط اعلام و ۱۰۸ نقطه نیز رفع خطر شده است.

سردار موقوفه‌ای همچنین با هشدار به افرادی که موجب سلب آسایش مردم می‌شوند از توقیف ۹۳۷ خودرو در این رابطه در نیمه نخست امسال خبر داد.

وی افزود: پلیس فتا نیمه نخست امسال ۲ هزار و ۶۱۴ فقره جرایم سایبری کشف کرد و۳۷۰ میلیارد ریال وجه کلاهبرداری شده را به حساب مال باختگان بازگرداند.