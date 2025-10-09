در سال‌های گذشته ۹۰ درصد مالیات اصناف در کشور صفر شده و تمرکز کنونی سازمان مالیایتی کشور برای دریافت مالیات از دانه درشت‌ها است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در نشستی با اصناف و بازاریان اصفهان گفت: نظام مالیاتیِ موفق است که بتواند با کم‌ترین تنش و نارضایتی از مودیان مالیات را دریافت کند.

سید محمد هادی سبحانیان افزود: در سال‌های گذشته ۹۰ درصد مالیات اصناف صفر شده و تمرکز برای دریافت مالیات بر روی دانه درشت‌ها گذاشته شده است.

وی گفت: سعی شده برای اصنافی که فروششان کمتر از ۲۱ میلیاردتومان در سال است ظرفیت تسهیل گرایانه مالیاتی در نظر گرفته شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین از کاهش ۷۰ درصدی اظهارنامه‌های مالیاتی در سال‌های گذشته خبر داد و افزود: سال گذشته یک میلیون و ۳۰۰ هزار اظهارنامه برای برخورد با مودیان صادر شد که این عدد امسال به ۵۰۰ هزار اظهارنامه کاهش پیداکرده است.

سیدمحمدهادی سبحانیان، رویکرد قانونگذار و حاکمیت را شفافیت و رعایت عدالت اجتماعی و جلوگیری از برخورد سلیقگی در برخورد با مودیان بیان وتاکید کرد: از اول دی ماه اصنافی که فروششان بیشتر از ۱۴ میلیارد تومان باشد برای پرداخت مالیات لازم است از صورتحساب الکترونیک استفاده کنند.

استاندار اصفهان هم در این نشست، هدف از برگزاری این نشست را آشنایی هرچه بیشتر اصناف و بازاریان با قوانین مالیاتی وتسهیل تکالیف مقرر قانونی بیان کرد و گفت: در دفاع مقدس ۱۲ روزه بسیاری از اصناف خسارات قابل توجهی دیدند و امیدوارند با حضور مسولان مالیاتی کشور در اصفهان با طرح‌ها و مشوقاتی آشنا شوند تا بخشی از این خسارت‌ها جبران شود.