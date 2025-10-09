در نشست معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با مسئولان و اساتید دانشگاه شهید باهنرکرمان، ارتقای مجتمع آموزش عالی فرش راور به پژوهشکده تخصصی فرش اعلام شد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان،در اجرای سیاست‌های آمایش سرزمینی وزارت علوم، مجتمع آموزش عالی فرش راور برای تمرکز بر پژوهش‌های نوآورانه در زمینه فرش دستباف کرمان، به مرکز پژوهشی تخصصی فرش ارتقا می‌یابد؛ اقدامی که با حمایت وزارت علوم و همکاری دانشگاه شهید باهنر کرمان، افق تازه‌ای برای توسعه علمی و اقتصادی هنر فرش در کشور می‌گشاید.

، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سفر خود به استان کرمان و دیدار با رئیس، اعضای شورا، معاونان، استادان و پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان، از تغییر مأموریت مجتمع آموزش عالی فرش راور از آموزشی به پژوهشی به‌عنوان یکی از برنامه‌های مهم وزارت علوم در چارچوب سیاست‌های آمایش سرزمینی و مأموریت‌گرایی آموزش عالی خبر داد.

پیمان صالحی کاهش تقاضای دانشجو و نزدیکی شهرستان راور به مرکز استان و دانشگاه شهید باهنر کرمان را از عوامل اصلی بازنگری در مأموریت این مجتمع اعلام وخاطر نشان کرد: هدف از این تغییر، توقف فعالیت‌های آموزشی نیست، بلکه ایجاد یک مرکز پژوهشی تخصصی فرش است تا فعالیت‌های علمی، فناورانه و نوآورانه در زمینه فرش کرمان و راور را گسترش دهد و به ارتقای جایگاه علمی و اقتصادی این هنر-صنعت کمک کند.

وی افزود: با تبدیل مجتمع به مرکز پژوهشی، فرصت مناسبی برای تمرکز بر پژوهش‌های کاربردی در حوزه طراحی، رنگ‌سازی، تولید مواد اولیه، مرمت و احیای نقشه‌های اصیل فرش کرمان فراهم د و این مرکز با بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشگاه شهید باهنر کرمان و همکاری صنعت فرش، به یکی از قطب‌های پژوهشی فرش در کشور تبدیل می شود.

فرش دستباف کرمان یکی از اصیل‌ترین و پرآوازه‌ترین نمونه‌های هنر ایرانی، هم‌ردیف با فرش تبریز، کاشان و اصفهان در جهان شناخته می‌شود وظرافت نقوش، رنگ‌بندی ملایم، دوام بالا و اصالت طرح‌های کرمانی، این هنر را به برند فرهنگی و صادراتی ایران تبدیل کرده است.

ایجاد مرکز پژوهشی فرش در راور، زمینه‌ای برای احیای نقشه‌های تاریخی، ارتقای کیفیت مواد اولیه، توسعه رنگ‌های طبیعی، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در طراحی و تولید و افزایش صادرات فرش ایرانی را فراهم خواهد کرد. این اقدام نه‌تنها به حفظ میراث فرهنگی و هنری کرمان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند به ارزآوری و تثبیت جایگاه جهانی فرش ایران در رقابت با کشورهای همسایه منجر شود.