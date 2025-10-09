به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان ، استاندار گیلان که رییس ستاد سی و دومین اجلاس سراسری نماز است در این اجلاسیه با اشاره به پیشینیه استان گیلان در علم و دانش گفت: وجود عالمان دینی و مبارزان سیاسی در این استان نشاندهنده شجاعت و دینی این استان است.

دکتر هادی حق شناس افزود: امسال استان گیلان این افتخار را داشت تا میزبان سی و دومین اجلاس سراسری نماز باشد.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنگره هشت هزار شهید گیلان در ماه گذشته و تاثیر معنوی آن بر استان اظهار داشت: امیدواریم این همایش اثر مثبتی بر زندگی همه ما بگذارد چرا که نماز بالاترین اقدام معنوی هر مسلمان است.

رییس ستاد سی و دومین اجلاس سراسری نماز خاطرنشان کرد: ما در راستای اقدامات فرهنگی در استان، میزبان همایش اقامه نماز شده‌ایم و معتقدیم در استانی که بیش از هزار و ۱۰۰ سال پرچم دار توحید و شیعه بوده است، از هر زاویه‌ای که به موضوع نگاه کنیم باید همایش در باره نماز زودتر از اینها در آن برگزار می‌شد.

هادی حق شناس با اشاره به موضوع این دوره که «اقامه نماز، مادران، فرزندان و فناوری‌های نوین و راهبردی» نام گرفته است، اظهار کرد: مادران نقش مهمی در تربیت، ایجاد باور‌های دینی، رفتاری و گفتاری فرزندان دارند و این باور از مادران به فرزندان منتقل می‌شود، مخاطب این اجلاس نیز نسل‌های آینده هستند بنابراین با بررسی نحوه استفاده از تکنولوژی‌های نو می‌توان برای نسل‌های آینده برنامه ریزی کرد.

حق شناس تاکید کرد: باید برای اوقات فراغت زندگی صنعتی امروز نیز برنامه‌ریزی کرد بنابراین برگزاری چنین همایشی توقف و تلنگری برای جلب توجه‌ها به سوی نماز است.