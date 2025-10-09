گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ فرماندار شهرستان جویبار گفت: انفجار گاز در یک واحد مسکونی در مجتمع ۹۵ واحدی جویبار سبب برز خسارت شد



محمد مدانلو با بیان اینکه این حادثه خسارت جانی نداشت، افزود: موج انفجار گاز به چند واحد مجاور بین ۳۰تا ۷۰درصد خسارت زد.





وی افزود:به محض وقوع انفجار گاز عوامل امدادی، هلال احمر وآتش نشانی تا اتمام خدمات در محل مستقر هستند.

یکی از ساکنان واحد‌های مجاور که دچار موج گرفتگی شده است گفت: قبل از انفجار بوی گاز در واحد مسکونی استشمام شده بود و چند دقیقه بعد واحد رو‌به‌رو منفجر شد





پایگاه اطلاع‌رسانی هلال‌احمر مازندران نیز اعلام کرد بعد از گزارش وقوع انفجار و آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی، گروه عملیاتی از پایگاه شهدای کوهی‌خیل جویبار به محل حادثه اعزام شد و عملیات امدادرسانی را آغاز کرد.





بر اساس این گزارش این حادثه ۴ مصدوم داشت که پس از انجام اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی، توسط تیم امدادی هلال احمر و عموامل اورژانس به مرکز درمانی عزیزی جویبار منتقل شدند.