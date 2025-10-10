پخش زنده
آیین پایانی هفدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با حضور ۶۰۰ نفر از برگزیدگان این رویداد قرآنی ۲۰ تا ۲۳ آبان به میزبانی همدان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در نشست شورای هماهنگی مسابقات قرآنی مدهامتان با اشاره به ظرفیتهای برپایی این مسابقات در ترویج فرهنگ قرآنی در مساجد گفت: مرحله کشوری این دوره از مسابقات به میزبانی استان همدان با حضور بیش از ۶۰۰ برگزیده قرآنی برگزار خواهد شد.
حمید ملانوریشمسی افزود: در طول چندین سال برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان توجه و رویکردی که این مسابقات نسبت به حضور شرکت کنندگان از گروه سنی نوجوان و جوان داشته، موجب شده تا شاهد ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه از مسیر مسجد و کانونهای مساجد در سطح جامعه باشیم.
او با اشاره به اینکه کانونهای فرهنگی هنری مساجد در واقع یک ظرفیت محسوب میشوند به ویژه اینکه گستره فعالیتهای متنوعی دارند و میتوانند دوشادوش مساجد، قدم به قدم در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی قدم بردارند تاکید کرد: کانونهای مساجد در عرصه مسائل محله محور نیز ذیل طرح «محراب» میتوانند بسیار نقشآفرین باشند.
استاندار همدان تصریح کرد: کانونهای مساجد در قالب برنامههای مختلف از جمله جشنواره قرآنی مدهامتان میتوانند در سطح فرهنگ دینی، مشارکت مردمی را در سطح وسیعی تحقق بخشند.