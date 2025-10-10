به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، استاندار همدان در نشست شورای هماهنگی مسابقات قرآنی مدهامتان با اشاره به ظرفیت‌های برپایی این مسابقات در ترویج فرهنگ قرآنی در مساجد گفت: مرحله کشوری این دوره از مسابقات به میزبانی استان همدان با حضور بیش از ۶۰۰ برگزیده قرآنی برگزار خواهد شد.

حمید ملانوری‌شمسی افزود: در طول چندین سال برگزاری مسابقات قرآنی مدهامتان توجه و رویکردی که این مسابقات نسبت به حضور شرکت کنندگان از گروه سنی نوجوان و جوان داشته، موجب شده تا شاهد ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه از مسیر مسجد و کانون‌های مساجد در سطح جامعه باشیم.

او با اشاره به اینکه کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در واقع یک ظرفیت محسوب می‌شوند به ویژه اینکه گستره فعالیت‌های متنوعی دارند و می‌توانند دوشادوش مساجد، قدم به قدم در راستای اعتلای فرهنگ ایرانی اسلامی قدم بردارند تاکید کرد: کانون‌های مساجد در عرصه مسائل محله محور نیز ذیل طرح «محراب» می‌توانند بسیار نقش‌آفرین باشند.

استاندار همدان تصریح کرد: کانون‌های مساجد در قالب برنامه‌های مختلف از جمله جشنواره قرآنی مدهامتان می‌توانند در سطح فرهنگ دینی، مشارکت مردمی را در سطح وسیعی تحقق بخشند.