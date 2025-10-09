پخش زنده
چهارمین گروه گردشگران خارجی به روستای جهانی اصفهک طبس گلشن سفر کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون گردشگری، سرمایهگذاری و تأمین منابع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان گفت: از ۱۵ تا ۱۸ مهر روستای جهانی اصفهک میزبان گروه ۱۵ نفره گردشگران خارجی از کشورهای کانادا، انگلستان، استرالیا، هند و آمریکا است که به مدت سه شب در دومین روستای جهانی گردشگری ایران اقامت دارند.
عرب، افزود: این مهمانان با گشت و گذار در بافت تاریخی فرهنگی روستای جهانی اصفهک با جاذبههای تاریخی، فرهنگی، صنایع دستی و کشاورزی این روستای زیبا آشنا میشوند.
به گفته وی کارگاه خشت و گل و آشنایی با مصالح بومی و سنتی، سازهها و بناهای بومی منطقه و روشها و تکنیک اجرای طاقهای خشتی از جمله برنامههای این گروه از گردشگران در روستای جهانی اصفهک است.
وی افزود: حضور در کنار آسمان پرستاره شب، تجربهای کمنظیر و فراموشنشدنی از طبیعت و فرهنگ بومی کرانه لوت شمالی به گردشگران خارجی میدهد.
عرب گفت: ۱۰ اثر جهانی استان و جاذبههای متعدد تاریخی، طبیعی، فرهنگی و ...، فرصتی بینظیر است تا گردشگران با فرهنگ و سبک زندگی مردم خونگرم منطقه آشنا شوند.
وی با بیان اینکه ۴ گردشگر استرالیایی نیز اوایل هفته در روستای اصفهک یک شب اقامت داشتند، گفت: روستای جهانی اصفهک اکنون به مقصد دائمی گردشگران خارحی تبدیل شده و از ابتدای سال این گروه چهارمین گروه گردشگران خارجی هستند که بصورت گروهی و در قالب تور به این نقطه از استان سفر میکنند.
روستای اصفهک در ۲۳ آبان ۱۴۰۳ بعنوان دومین روستای جهانی گردشگری ایران معرفی و ثبت شد.