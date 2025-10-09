شهردار امامزاده عبدالله آمل از نصب المان آرش کمانگیر در میدان دماوند و اجرای پروژه‌های زیرسازی و موزائیک‌کاری با مجموع اعتبار ۱۲۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ شهرداری امامزاده عبدالله شهرستان آمل از مجسمه آرش کمانگیر از اسطوره‌های تاریخی این شهرستان و در راستای هویت بخشی تاریخی به سیمای شهری همزمان با دو طرح دیگر رونمایی و بهره برداری کرد.

این طرح‌ها شامل اجرای پیاده روسازی، زیرسازی وآسفالت کوچه‌ها و نصب و رونمایی از مجسمه و المان آرش کمانگیر در ورودی شهرامامزاده عبدالله بوده که با حضور معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان آمل، امام جمعه بخش امامزاده عبدالله، بخشدار، رییس و اعضای شورای اسلامی شهر و شهردارامامزاده عبدالله وجمعی از شهروندان این شهر افتتاح شد.

شهردار امامزاده عبدالله در تشریح طرح‌های اجرا شده توسط این شهرداری گفت: مجسمه و المان" آرش کمانگیر" از اسطوره‌های افسانه‌ای شهرستان آمل در میدان دماوند واقع در کمربندی شهر امامزاده عبدالله در مسیرجاده اتصالی چمستان به امامزاده عبدالله و جاده هراز نصب و رونمایی شد.

مهدی حسن نژاد افزود: برای طراحی و ساخت ونصب این مجسمه و المان حدود ٤٠ میلیارد ریال از محل اعتبار‌های شهرداری امامزاده عبدالله هزینه شده است.

شهردار امامزاده عبدالله، توجه به المان‌های هویتی ومناسبتی در راستای زیباسازی شهری را از رویکرد‌های جدی این شهرداری با پشتیبانی شورای اسلامی شهرامامزاده عبدالله اعلام کرد و یادآور شد: درطی حدود ۴ سال گذشته چندین المان هویتی متناسب با فرهنگ وآیین مردم شهرامامزاده عبدالله درنقاط مختلف سطح شهر نصب شد

حسن نژاد همچنین درخصوص طرح‌های دیگری که توسط شهرداری امامزاده عبدالله بهره برداری شد، گفت: اجرای موزائیک کاری و همسان سازی پیاده روی‌های سطح شهر به میزان ۵۰۰۰ متر مربع با هزینه حدود ۷۰ میلیارد ریال به بهره برداری رسید..

وی افزود: با اجرای این طرح مسیر‌های خیابان‌های اصلی شهرامامزاده عبدالله برای تردد بهتروهمچنین ایمنی برای شهروندان با اجرای پیاده روسازی‌های یک دست همواره‌تر شد.

وی همچنین با اشاره به اینکه درحدود چهارسال گذشته شهرداری امامزاده عبدالله توجه ویژه‌ای به زیرسازی وآسفالت کوچه‌های سطح شهر داشته است، تصریح کرد: دراین مدت و با اولویت بندی توسط مدیریت شهری امامزاده عبدالله، بیشتر کوچه‌های خاکی ودرلیست انتظار شهرداری به طور کامل آسفالت شده است.

شهردارامامزاده عبدالله ادامه داد، درسال جاری از سوی شهرداری امامزاده عبدالله کوچه‌ها و معابر سطح شهر و همچنین میدان دماوند و مسیر‌های منتهی به میدان با اعتبار بیش از۱۰ میلیارد ریال زیرسازی وآسفالت شد.