تولید سالانه ۳۵ هزار تن تخم مرغ در خراسان جنوبی
خراسان جنوبی با ثبت تولید قابل توجه از تخم مرغ به میزان سالانه ۳۵ هزار تن نقش خود را در تامین امنیت غذایی کشور و تقویت سفرههای خانوار ایفا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی
، مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به دومین جمعه ماه اکتبر به نام روز جهانی تخم مرغ گفت: استان ما با دارا بودن حدود ۸۳ واحد مرغداری تخمگذار فعال، سالانه قادر به تولید بیش از ۳۵ هزار تن تخم مرغ سالم و باکیفیت است.
حامد عارفی نیا افزود: این میزان تولید نه تنها نیاز داخلی استان را به طور کامل پوشش میدهد بلکه مازاد آن به استانهای همجوار نیز صادر میشود که نشان از خودکفایی و حتی نقش آفرینی خراسان جنوبی در عرصه تولید ملی است.
وی گفت: نظارتهای مستمر دامپزشکی و آزمایشهای دورهای بر روی همه واحدهای تولیدی اعمال میشود تا مردم با اطمینان خاطر از سلامت کامل، این ماده غذایی ارزشمند را مصرف کنند.