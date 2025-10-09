خراسان جنوبی با ثبت تولید قابل توجه از تخم مرغ به میزان سالانه ۳۵ هزار تن نقش خود را در تامین امنیت غذایی کشور و تقویت سفره‌های خانوار ایفا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، مدیر طیور سازمان جهاد کشاورزی استان با اشاره به دومین جمعه ماه اکتبر به نام روز جهانی تخم مرغ گفت: استان ما با دارا بودن حدود ۸۳ واحد مرغداری تخمگذار فعال، سالانه قادر به تولید بیش از ۳۵ هزار تن تخم مرغ سالم و باکیفیت است.

حامد عارفی نیا افزود: این میزان تولید نه تنها نیاز داخلی استان را به طور کامل پوشش می‌دهد بلکه مازاد آن به استان‌های همجوار نیز صادر می‌شود که نشان از خودکفایی و حتی نقش آفرینی خراسان جنوبی در عرصه تولید ملی است.

وی گفت: نظارت‌های مستمر دامپزشکی و آزمایش‌های دوره‌ای بر روی همه واحد‌های تولیدی اعمال می‌شود تا مردم با اطمینان خاطر از سلامت کامل، این ماده غذایی ارزشمند را مصرف کنند.