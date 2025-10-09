دادستان عمومی و انقلاب گمیشان امروز در آستانه فصل ماهیان استخوانی به بازارچه ماهی این شهرستان رفت و از نزدیک مشکلات بازاریان و صیادان را شنید و دستور بررسی داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ امین احمدیان اَلَمشیری، دادستان شهرستان گمیشان در این بازدید بر ساماندهی وضعیت بهداشتی و صنفی بازار ماهی‌فروشان شهرستان تاکید کرد و گفت: مشکلات طرح شده از سوی بازاریان و غرفه داران بررسی و اجرای آن از دستگاه‌های متولی پیگیری و مطالبه می‌شود.

احمدیان المشیری با تاکید بر رعایت قانون در خرید و فروش آبزیان گفت: ماهیان خاویاری، فسیل زنده زیست‌‎بوم دریای خزر هستند و صید و خرید و فروش غیرمجاز این آبزیان، ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.