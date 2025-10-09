سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت سی و دومین اجلاس سراسری نماز در رشت

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ در این اجلاس آقای حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور، خانم زهرا بهروز آذر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور، حجت الاسلام والمسلمین قرائتی رئیس ستاد شورای اقامه نماز کشور و دکتر سید احمد زرهانی قائم مقام ستاد اقامه نماز کشور حضور دارند.

قرار است پیام مقام معظم رهبری به این اجلاس قرائت شود.

سی و دومین اجلاس سراسری نماز با عنوان «اقامه نماز، مادران، فرزندان، فناوری های نوین و راهبردی» نامگذاری شده است.

هزار و ۴۲۲ مقاله از کشور و ۱۴۹ مقاله از گیلان به این اجلاس ارسال شد که ۲۷ مقاله به عنوان مقالات برتر انتخاب شدند که استان گیلان بیشترین مقالات برگزیده را داشت.

۷۰۰ مهمان از سراسر کشور به اجلاس سراسری نماز دعوت شده‌اند که حدود ۷۰ درصد از مهمانان از داخل استان هستند.