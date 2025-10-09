به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،ناصر ابوشریف گفت: نسل جوان امروز دنیای غرب با نسل جوان سال‌های گذشته فرق می‌کند و دیگر به افکار صهیونیستی که قبلا سیطره بر عموم مردم غرب داشت، توجهی ندارد بلکه منبع خبرش شبکه‌های اجتماعی است، هرچند شبکه‌های اجتماعی هم در سیطره صهیونیست‌ها است، اما گسترش این شبکه‌ها مانع از سرپوش گذاشتن روی اخبار شده است.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران با بیان اینکه این بیداری جهانی انسجام یافته است، گفت: یک سال قبل انتفاضه و یک نوع قیام در ۱۴۰ دانشگاه آمریکا رخ داد که ۴۰ دانشگاه از آنها در زمره دانشگاه‌های برتر جهان هستند، هرچند دانشجویان قیام کننده به شدت سرکوب شدند، اما تفکر حمایت از فلسطینی‌ها روز به روز عمیق‌تر و منسجم‌تر شد.

ابوشریف افزود: روزنامه نیوریورک تایمز اخیرا یک نظرسنجی معتبر انجام داد مبنی بر اینکه دیدگاه مردم آمریکا نسبت به اسرائیل و فلسطین تغییر کرده به طوری که بعد از طوفان الاقصی تعداد افرادی که در آمریکا فلسطین را تایید می‌کردند از ۲۰ درصد به ۳۵ درصد افزایش یافت و تعداد افرادی که اسرائیل را تایید می‌کردند از ۴۷ درصد به ۳۴ درصد کاهش یافت و ۶۰ درصد نسل ۱۸ تا ۲۴ سال حمایت خود را از حماس و جبهه مقاومت اعلام کردند.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در ایران گفت: یکی از عللی که آمریکا به سرعت خواستار توقف جنگ در غزه شد همین تحولی است که در افکار جهانی به ویژه آمریکا بوجود آمده است.

ابوشریف افزود:طرح ترامپ برای پایان جنگ غزه بدترین طرحی است که تاکنون مطرح شده و این طرح به معنای تسلیم شدن مردم فلسطین است.

وی گفت: حماس اصل این طرح را قبول نکرد بلکه «بله مشروط» در ازای آزادی اسرای فلسطینی، آتش‌بس، خروج صهیونیست‌ها از غزه و پایان جنگ بوده است تا در مقابل اسرای یهودی نیز آزاد شوند، همچنین دیگر کوچ فلسطینی‌ها اتفاق نخواهد افتاد.

نماینده جنبش جهاد اسلامی فلسطین در خصوص جنگ ۱۲ روزه و تجاوز رژیم صهیونیستی به ایران نیز گفت: قبل از جنگ ۱۲ روزه، خیلی از عرب‌ها دشمن خود را ایران می‌دانستند، اما بعد از آن متوجه شدند که اگر ایران در جنگ با اسرائیل شکست بخورد، اسرائیل بعد از ایران به سراغ کشورهایشان خواهد آمد لذا اکنون نسبت به صهیونیست‌ها احساس خطر می‌کنند.

ابوشریف ادامه داد: یکی از مهمترین مسائلی که اتفاق افتاده، بیداری جهانی است که حتی در غرب و رسانه‌های غربی نمود یافته و از زمان جنگ ویتنام تاکنون سابقه نداشته است.